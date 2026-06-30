La RFEF cierra 2025 con un patrimonio neto de 144,3 millones y compra un edificio en Las Rozas

Eduardo Bandrés, tesorero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presentó este martes ante la Asamblea General las cuentas de 2025, ejercicio que la entidad cerró con un patrimonio neto de 144,3 millones de euros, una reducción del pasivo corriente y la adquisición de un edificio en Las Rozas por 13,8 millones de euros financiada mediante un préstamo al considerar que resultaba más rentable mantener sus inversiones financieras.

Bandrés explicó que las cuentas, formuladas por la junta directiva el pasado 26 de marzo y analizadas por la Comisión Delegada, han sido auditadas por dos firmas independientes, que concluyen que "reflejan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel" de la situación económica y financiera de la Federación a 31 de diciembre de 2025.

Rafael Louzán y Luis de la Fuente, antes de la comparecencia / Javier Lizon / EFE

El tesorero precisó que los dos párrafos de énfasis del informe de auditoría hacen referencia a cuestiones ya recogidas en ejercicios anteriores: las actuaciones judiciales que instruye el Juzgado número 4 de Majadahonda y la suspensión de actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Aumento en el patrimonio y descenso de obligaciones de pago

Según las cuentas, la RFEF cerró el ejercicio con un activo total de 319,6 millones de euros, frente a los 324,8 del año anterior, mientras que el patrimonio neto aumentó de 141,8 a 144,3 millones. Además, el pasivo corriente, que recoge las obligaciones de pago a corto plazo, descendió de 182,3 a 174,6 millones de euros.

Bandrés destacó que la Federación dispone de inversiones financieras y tesorería por más de 188 millones de euros, recursos que generan ingresos financieros y que, aseguró, se gestionan "desde una óptica de prudencia" mediante fondos de inversión y otros productos con garantía de recuperación al vencimiento

Nueva inversión inmobiliaria

La principal novedad del ejercicio fue la incorporación al balance de una inversión inmobiliaria de 14,3 millones de euros, derivada de la compra de un edificio de 7.500 metros cuadrados en Las Rozas, destinada a oficinas, almacenes y aparcamientos.

El inmueble, adquirido por 13,8 millones de euros más impuestos, fue financiado mediante un préstamo de algo más de 13 millones de euros a un interés de euríbor más 0,5 %, una decisión que, según Bandrés, permitió conservar los activos financieros de la Federación, cuya rentabilidad media ronda el 4 %.

"Aunque no necesitábamos por posición financiera acudir al préstamo, era más rentable acudir al préstamo y mantener los activos financieros", finalizó.