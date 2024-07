La RFEF celebra su Asamblea General Ordinaria con respaldo a un Pedro Rocha ausente

La Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se celebró en el salón Luis Aragonés, de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, respaldando pese a su ausencia a Pedro Rocha, presidente que ha presentado un recurso a la inhabilitación de dos años por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Asimismo, entre los puntos del orden del día, se aprobó la reducción al 50% de la retribución del presidente, en este caso Pedro Rocha, quien no cobra desde abril. La decisión de reducir esa cantidad de 736.423 euros a 368.211 euros.

El posicionamiento en favor de Rocha quedó claro en el discurso inaugural pronunciado por el secretario Álvaro de Miguel, encargado de presidir la reunión. En su caso justificó la ausencia de Rocha al considerar este "razonable aplicar el principio de prudencia mientras se resuelve la cautelar": "El objetivo es evitar más ruido sobre un proceso que está a punto de resolverse, aportar serenidad y garantizar la tranquilidad y estabilidad, una premisa que siempre ha presidido todos sus actos".

"No voy a descubriros cómo es Pedro, porque todos conocemos la ética de la responsabilidad que predomina en él sobre sus deseos personales. Tampoco que tiene como norte colocar la institucionalidad por encima de ambiciones personales. Como se ha expuesto, por un criterio de prudencia no está hoy con nosotros", aclaró.

Pese a ello también explicó que el mandatario "recibe continuas amenazas promovidas por personas que tienen por objeto amedrentar no solo al presidente de la RFEF, sino a todos los miembros de los órganos federativos, directivos y personas con responsabilidad". "Quien crea que esto va de fútbol está muy equivocado. El objetivo, es dañar la imagen de la RFEF, la estabilidad institucional o simplemente el hacer daño gratuitamente a las personas que formamos parte de esta ‘casa’".

En ese sentido recalcó que "cada asambleísta es libre para decidir quién quiere que forme parte de los órganos de la RFEF y quién es su legítimo presidente le pese a quien le pese", y que "hay personas que no respetan las decisiones libres y democráticas adoptadas por los representantes del fútbol".

De ellas dijo: "No les interesa, en absoluto, que nuestras selecciones cosechen éxitos deportivos, no les gusta, para nada, que tengamos los mejores futbolistas del mundo de selecciones masculinas y femeninas, no desean que nuestros árbitros y árbitras sean referencia a nivel mundial o que nuestros entrenadores y entrenadoras tengan un comité que les protege y les ofrece garantías".

"Prefieren que los clubes pasen por dificultades si ello supone un perjuicio para nuestras competiciones. No conocen ni quieren conocer el inmenso trabajo que hacen las Federaciones territoriales. Ni si quiera gusta que haya, por fin, concordia institucional. Les da igual hasta que seamos anfitriones de un Mundial en el año 2030", agregó.

"Todo lo que hemos construido en más de 100 años como Federación debemos protegerlo mejorando, eso sí, en aquello que podamos. Porque, no se nos olvide, que fuera están esperando y no dudarán en emplear todas las artimañas y herramientas a su alcance para conseguir sus fines", manifestó en un evento que se retransmitió en abierto también con lenguaje de signos.

Asimismo planteó la opción de "elegir entre permanecer unidos y proteger nuestro fútbol y las instituciones que legítimamente nos representan o emprender caminos de forma separada", terminando con la frase: "Recordad, que ha habido, hay y habrá muchos más Pedros Rocha".

Por otro lado hizo balance de la gestión del ausente Rocha, además de destacar los éxitos deportivos con él al frente: "La estabilidad se vio comprometida hace ahora casi un año. Los acontecimientos de Sidney desencadenaron una importante crisis, que afectó a la entidad. Enderezar este proceso no fue tarea fácil, como saben. Hubo muchísimas dificultades que, finalmente, fueron superadas y la Federación contó con una presidencia que aportó, además de estabilidad, cohesión y paz".

"Se dio por finalizada una etapa de confrontación clara, para pasar a la coordinación y al diálogo. Se restablecieron relaciones con el fútbol profesional a través de La Liga y Liga F; se reestablecieron las relaciones con los sindicatos de futbolistas. Se inauguró una etapa donde el respeto por todos los actores del fútbol ha sido una máxima. Esta idílica situación, fruto del trabajo y de un talante, no de las casualidades, ha sido interrumpida y violentada por una resolución que pretende la inhabilitación del presidente que ha dado a esta casa la estabilidad tan necesaria", afirmó.

Posteriormente se procedió a la votación de diversos aspectos. El primero de ellos fue la reducción al 50% de la retribución del presidente, en este caso Pedro Rocha, quien no cobra desde abril. La decisión de reducir esa cantidad de 736.423 euros a 368.211 euros, impulsada por el propio mandatario, se tomó con 80 votos a favor; sin votos en contra ni abstenciones.

También hubo unanimidad en la aprobación del calendario de competiciones de la nueva temporada; y solo cuatro abstenciones y nadie en contra en lo que se refiere a aprobación de los presupuestos. En este apartado los ingresos fueron de 363 millones de euros. De ellos 115,4 fueron por derechos audiovisuales, 76,2 por patrocinios y 38,9 por la organización de competiciones; destinándose gran parte del total (93,9) a ayudas al fútbol no profesional.

En encuentro comenzó con un vídeo recordando a las personalidades del mundo del fútbol fallecidas durante el año. Posteriormente se ofreció otro sobre los logros deportivos de las selecciones nacionales y se informó también de proceso para elaborar el dossier completo con el que la candidatura Marruecos, Portugal y España se presenta para organizar en el Mundial 20230.

Este último aspecto lo asumió Fernando Sanz, miembro del Comité Organizador del Mundial, quien afirmó a los presentes: "Nuestro compromiso para el 2030 es conseguir el mejor Mundial de los últimos cien años, para los equipos, los fans, los países organizadores y todo el mundo; dejando sembrado el camino para los mundiales de los próximos cien años".