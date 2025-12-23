La RFEF apoya a los entrenadores frente a la violencia verbal en los estadios

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado donde ha querido expresar su absoluta condena ante cualquier acto de violencia en un partido de fútbol. El escrito llega tras los ataques verbales recibidos por José Rojo Martín ‘Pacheta’, entrenador del Granada CF, y Antonio Hidalgo, técnico del RC Deportivo en las dos últimas jornadas, hechos que ambos técnicos denunciaron posteriormente de manera pública.

En su comunicado, la RFEF recuerda que trabaja por la "tolerancia cero" ante este tipo de comportamientos y promete continuar trabajando para acabar con la violencia y los insultos en los recintos y eventos deportivos. A su vez, animan a todos los entrenadores a denunciar y trasladar dichas actuaciones al árbitro del partido para que active el ‘Protocolo de Actuación sobre la Violencia Verbal’ ante el “insulto, amenaza grave y/o manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas, intolerantes proferidas de forma continuada”, con la única finalidad de erradicar estas situaciones de nuestros estadios.

Pacheta, en un entrenamiento con el Granada. / GRANADA CF

'Pacheta', entrenador del Granada CF, fue el primero en denunciar los episodios de abuso verbal. "Estoy muy cansado de recdibir insultos. Quiero que me protejan", explicó en rueda de prensa. Antonio Hidalgo, técnico del RC Deportivo, también sumó en esa línea con su discurso posterior al partido contra el Andorra: "En el mundo del fútbol se puede decir cualquier cosa a todo el mundo, pero no podemos tener a gente detrás del banquillo insultando constantemente. Si paramos los partidos por otras cosas, habrá momentos que hay que levantar la voz y alguien tendrá que decir algo", expresó.

Comunicado de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol, a través de su Comité de Entrenadores, muestra su más enérgica condena ante cualquier “acto de violencia” que tenga lugar en un campo de fútbol como los sufridos en las dos últimas jornadas disputadas de LaLiga Hypermotion por José Rojo Martín ‘Pacheta’, entrenador del Granada CF, y Antonio Hidalgo, técnico del RC Deportivo, y que ambos denunciaron posteriormente de manera pública.

En este sentido, desde la RFEF y su estamento de entrenadores y de entrenadoras se anima a todos los técnicos a denunciar y trasladar estas situaciones al árbitro del partido para que proceda a activar el ‘Protocolo de Actuación sobre la Violencia Verbal’ ante el “insulto, amenaza grave y/o manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas, intolerantes proferidas de forma continuada”, con la única finalidad de erradicar estas situaciones de nuestros estadios.

La RFEF trabaja por la tolerancia “cero” ante esta lacra social y continuará trabajando con todas las personas e instituciones que forman parte del deporte y la sociedad para acabar con la violencia y los insultos en los recintos y eventos deportivos.