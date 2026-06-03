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TERCERA RFEF

Revolución en Tercera RFEF: el nuevo play-off abre la puerta a más ascensos catalanes

La RFEF aprueba un nuevo sistema a partir de la temporada 2027-28 que elimina las eliminatorias territoriales previas y abre la puerta a que más equipos catalanes puedan dar el salto a Segunda RFEF

Revolución en Trecera RFEF: el nuevo play-off abre la puerta a más ascensos catalanes

Revolución en Trecera RFEF: el nuevo play-off abre la puerta a más ascensos catalanes / FCF

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Albert de Gregorio Perpiñá

La Tercera RFEF afrontará un cambio importante en el formato del play-off de ascenso a partir de la temporada 2027-28. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado una modificación que pondrá fin a las eliminatorias territoriales y dará paso a cruces entre equipos de diferentes comunidades autónomas desde la primera ronda.

La medida, que todavía deberá ser ratificada en la Asamblea General de la RFEF del próximo 30 de junio, nace tras una propuesta impulsada por la Federació Catalana de Futbol (FCF) y respaldada posteriormente por los clubes de la categoría.

Hasta ahora, los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición de cada grupo debían enfrentarse entre sí antes de medirse a rivales de otros territorios. Este sistema provocaba que varios clubes catalanes quedaran eliminados entre ellos, reduciendo las opciones de ascenso globales para Catalunya.

Con el nuevo modelo, los emparejamientos se decidirán mediante sorteo puro, respetando únicamente la posición obtenida en la fase regular. De esta forma, los representantes catalanes podrán cruzarse con equipos de cualquier punto del país y evitarán, salvo que así lo determine el sorteo, enfrentamientos directos entre clubes del mismo territorio.

Más opciones para los equipos catalanes

La reforma puede beneficiar especialmente a Catalunya, considerada una de las comunidades autónomas con mayor nivel competitivo en Tercera RFEF. Al no eliminarse entre ellos en las primeras rondas, aumentan las posibilidades de que varios equipos catalanes alcancen las eliminatorias finales y consigan el ascenso.

El campeón de liga seguirá obteniendo una plaza directa en Segunda RFEF, mientras que los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición lucharán por las restantes mediante el nuevo sistema. Un escenario que podría permitir que más representantes catalanes den el salto de categoría en una misma temporada.

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Si la modificación recibe la aprobación definitiva a finales de mes, la Tercera RFEF estrenará una nueva etapa con un modelo más abierto y con un impacto directo en la lucha por el ascenso.

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