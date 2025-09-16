La revolución de la 'tele' llega al deporte: así se podrá seguir en España durante la temporada 25/26

Tras quedar definidos los canales que retransmitirán la NBA en España, es el momento de hacer un pequeño repaso para saber dónde se podrán ver los principales deportes en España durante esta temporada 2025/2026. El fútbol, el baloncesto, el tenis o el ciclismo se dividen en varias plataformas y canales de televisión para abarcar toda la oferta disponible.

FÚTBOL

Empecemos por el deporte más visto, y que abarca una mayor cantidad de competiciones distintas. el fútbol. Movistar+ tendrá en exclusiva toda la Champions League (a través de sus distintos canales), además de LaLiga Hypermotion, a través del dial 52, y diez encuentros por jornada de la Primera RFEF. En cuanto a LaLiga, Movistar+ ofrecerá cinco partidos por jornada y DAZN los cinco restantes. Siempre se emitirá un partido en abierto a través de la propia plataforma de DAZN.

En cuanto al fútbol internacional, DAZN es la plataforma por excelencia para seguir a los equipos de las principales grandes ligas. En ella, pueden verse tanto la Premier League, la Serie A como la Bundesliga. En el caso de la liga inglesa, Movistar+ ofrece el mejor partido de la jornada. La que no se puede seguir en España es la Ligue 1, debido a que no se han comprado los derechos de la liga francesa. Tan solo puede verse un partido por jornada a través de TV5 Monde.

Uno de los eventos más esperados del próximo año, si no el que más, es el Mundial 2026. Esta competición podrá seguirse mediante el canal GolStadium, propiedad de Mediapro, que irá incluido en paquetes de los principales operadores de pago. También podrán seguirse partidos en abierto gracias a RTVE, que ofrecerá un partido por jornada, además de todos los de España, el encuentro inaugural, las semifinales y la final.

Los aficionados de Segunda RFEF y Tercera RFEF también tendrán la oportunidad de ver a sus equipos desde la distancia a través YouTube, mientras que el fútbol femenino se podrá seguir por DAZN (Liga F) y por Disney + (UEFA Women's Champions League). Esta última ha adquirido los derechos de la competición continental hasta el año 2030.

FÚTBOL Champions League: Movistar+ Liga de Campeones LaLiga: Movistar LaLiga TV (Cinco partidos), DAZN LaLiga (Cinco partidos). Un partido en abierto (DAZN) LaLiga Hypermotion: LaLiga Hypermotion (Movistar+) Premier League: DAZN (DAZN), M+ (Un partido cada jornada) Bundesliga: DAZN Serie A: DAZN Ligue 1: TV5 Monde (Un partido cada jornada) Mundial 2026: GolStadium (plataforma de Mediapro incluida en principales operadores de pago) y RTVE (un partido por jornada, todos los de España, el inaugural, las semifinales y la final) Primera RFEF: Primera Federación (dial 52 de Movistar+) (Diez partidos cada jornada) y DIGI TV (Diez partidos cada jornada) Segunda RFEF y Tercera RFEF: Youtube UEFA Women's Champions League: Disney+ Liga F: DAZN

BALONCESTO

Los seguidores del baloncesto deberán tener hasta tres plataformas para seguir todas las competiciones. La NBA se dividirá entre DAZN y Prime Video. La primera ofrecerá 180 partidos de la temporada regular, además del All-Star, las Finales de Conferencia y las Finales del año 2027. En cuanto a Prime Video, la apuesta de Amazon es de 90 partidos de la temporada regular, la NBA Cup, parte de los playoffs y las Finales. De esta forma, Movistar+ dice adiós a la liga norteamericana después de 30 años.

La Euroliga seguirá en las manos de Movistar+ en exclusiva, como lleva haciendo durante varios años, mientras que las competiciones nacionales (Liga Endesa, Supercopa y Copa) serán propiedad de DAZN. Podrá verse un partido en abierto a través de RTVE (concretamente el del domingo a las 12:30) y TV3 ofrecerá uno de los encuentros que dispute un equipo catalán.

BALONCESTO NBA: DAZN (180 partidos temporada regular, All-Star, Finales de Conferencia y Finales de 2027) y Prime Video (90 partidos temporada regular, el torneo de la Copa, parte de los playoffs y Finales) Euroliga: Movistar+ Liga Endesa y competiciones nacionales: DAZN (Todo), RTVE (partido de domingo 12:30) y TV3 (un partido por jornada de los equipos catalanes)

MOTOR

El motor es mucho más fácil de seguir que los deportes anteriores. DAZN te ofrece los dos principales: F1 y MotoGP. En caso de querer ver la IndyCar, Movistar+ cuenta con los derechos.

MOTOR Fórmula 1 y MotoGP: DAZN (Canales propios) IndyCar: Movistar+

TENIS

Para ver a Carlos Alcaraz, y los demás tenistas, Movistar+ emitirá un Grand Slam (Wimbledon), los principales Masters 1000 y ATP 500, y las ATP Finals que cierran la temporada. Eurosport es la que tendrá los derechos de los otros tres Grand Slams (Open de Australia, Roland Garros y US Open). Este canal está incluido con Movistar y en paquetes de DAZN.

En abierto también podremos de disfrutar de varios torneos gracias a RTVE. La plataforma, mediante sus canales de televisión y su aplicación, ofrecerá el Mutua Madrid Open, el Barcelona Open, la Copa Davis y algunos torneos del circuito WTA y ATP.

TENIS Wimbledon, Masters 1000, ATP 500 y ATP Finals: Movistar+ Open de Australia, Roland Garros y US Open: Eurosport (Incluido en Movistar y paquetes de DAZN) Mutua Madrid Open, Barcelona Open, Copa Davis y algún torneo WTA y ATP: RTVE

CICLISMO

Los grandes torneos del ciclismo los ofrecen Eurosport y HBO Max, que cuentan con los derechos del Tour, el Giro, La Vuelta, los Cinco Monumentos y el World Tour. RTVE también ofrece las competiciones en territorio español, como La Vuelta, Volta Catalunya, Itzulia y Campeonatos de España. También alguna etapa del Tour y del Giro

CICLISMO Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta España, Cinco Monumentos y World Tour: Eurosport y Max Vuelta España, etapas del Tour y Giro, Volta Catalunya, Itzulia, Campeonato de España: RTVE

UFC

Ver a Ilia Topuria y a los mejores peleadores de las artes marciales mixtas será posible a través de DAZN, HBO Max y Eurosport. Dependiendo del evento, se ofrecerá en una o en varias de estas plataformas.