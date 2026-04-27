Leo Messi ha revolucionado el ecosistema del fútbol catalán. Se ha convertido en el nuevo propietario de la UE Cornellà, entidad histórica del área metropolitana de Barcelona que milita en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. Así, se suma a la lista de exjugadores del Barça que se han subido a la ola de comprar clubes de fútbol.

Antes, ya lo hicieron Gerard Piqué, con el Andorra; Jordi Alba y Thiago Alcantara, con el CE L’Hospitalet; y Andrés Iniesta, con el Helsingor danés.

Pero la adquisición de la UE Cornellà por parte del futbolista del Inter de Miami ha tenido un impacto a la altura de su figura.

Revolución Messi en Cornellà / VALENTI ENRICH

Una noticia de impacto mundial

Dos datos demuestran la indudable potencia de la marca Messi. El primero, la incidencia en las redes sociales: en apenas tres días, la cuenta de la entidad en la red social Instagram rebasó los 600.000 seguidores.

Curiosidades del destino: el estadio del club periquito, que milita en la Primera División, está a solo 400 metros del Nou Municipal de Cornellà de Llobregat. Un recinto de césped artificial con un aforo de 1.500 espectadores donde juega sus partidos el nuevo equipo de Messi.

Otra muestra del alcance de la noticia se evidenció en las búsquedas de club catalán en internet. En solo siete días, las consultas del término ‘UE Cornellà’ en Google y YouTube aumentaron un 2.350 %, segúnGoogle Trends.

Leo Messi ha revolucionado el ecosistema del fútbol catalán. Se ha convertido en el nuevo propietario de la UE Cornellà, entidad histórica del área metropolitana de Barcelona que milita en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, y se suma a la lista de exjugadores del Barça que se han subido a la ola de comprar clubes de fútbol. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Y todo ello el UE Cornellà lo consiguió con un escueto comunicado de 433 palabras publicado en su página web. En dicho texto, entre otras cuestiones, destaca que la llegada de Leo Messi abría “una nueva etapa en la historia del club. Con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”.

Secretismo sobre los detalles de la operación

Desde que se conoció la noticia, una niebla de secretismo se ha apoderado del club. Se ha apostado por una política de comunicación de perfil bajo.

Apenas han trascendido cifras de la operación de compra de una sociedad que, pocos meses antes de la llegada de Messi, ya sufrió algunos cambios en su accionariado.

Una de las figuras que, según distintas fuentes consultadas por EFE, tuvo un peso importante en la operación fue Andrés Manzano. En 2024 dejó el puesto de director general del club y el pasado verano se incorporó en la estructura del fútbol base del FC Barcelona.

Otro de los actores implicados de las negociaciones, que empezaron discretamente el pasado mes de diciembre, fue el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat como gestor del estadio municipal donde habitualmente juega el equipo de Messi.

La imagen subida por Messi a 'Instagram' / 'Instagram'

En una entrevista con EFE, el socialista Antonio Balmón, alcalde de la ciudad, subraya que mantener la estructura de la Fundación del club, cuyo paraguas da cobijo a varios equipos del fútbol base, el deporte femenino e inclusivo, era clave.

Hay un primer equipo -gestionado por la UE Cornellà SAD- y después hay todo aquello que mueve a cientos de jóvenes y niños y niñas haciendo deporte (a través de la Fundación). La función del Ayuntamiento es proteger todo eso”

El alcalde tiene claros los motivos que han llevado a Messi a apostar por la UE Cornellà. “Ha producido muchos jugadores de primera línea. Todo el mundo respeta al Cornellà por su escuela deportiva, por su trabajo coherente y porque lo hace con unos costes mínimos. Creo que Messi y su gente se han dado cuenta de que tampoco hay muchos clubes con estas garantías”.

La UE Cornellà, semillero del fútbol catalán

Y es que Messi ha adquirido uno de los clubes históricos del fútbol catalán. Fundado en 1951, la entidad destaca por su trabajo de cantera.

Por sus filas han pasado jugadores que han llegado a la élite como el actual portero de la selección española y del Arsenal, David Raya, el exbarcelonista Jordi Alba, el defensa del Barça Gerard Martín, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el jugador del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol, Javi Puado, entre otros.

“El Cornellà es conocido en España porque el primer equipo ha llegado a categorías nacionales (hasta Primera RFEF, tercera división), pero también por ser un referente en la formación. Suele tener muy buenas categorías en juveniles, infantiles y cadetes. Más allá del Barcelona y el Espanyol, la Damm y el Cornellà son los mejores en la base”, asegura a EFE el presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras.

Una opinión compartida por Dani Horcas, actual entrenador de las categorías inferiores del Jabac Terrassa.

“Al primer club que van a ver jugadores responsables de las canteras catalanas es al Cornellà, porque está muy pendiente de la formación. Además, sus jugadores también tienen un nivel competitivo muy alto”.

Este experimentado formador del fútbol catalán sabe de lo que habla. Durante ocho años dirigió equipos del fútbol base de la UE Cornellà antes de dar el salto al FC Barcelona, donde estuvo otros ocho años más.

Horcas señala, en declaraciones a EFE, que deben existir varios factores que han influido en la decisión de Messi por comprar la UE Cornellà, un club que históricamente ha ingresado por traspasos de jugadores de su fútbol base y derechos de formación, recuerda.

Gerard Martín, durante un partido con la UE Cornellà / UE Cornellà

Por ello, asegura que con la llegada del rosarino, fichar por el Cornellà será “un plus más”, por lo que prevé que la entidad “se va a ver beneficiada a nivel de captación” de futbolistas.

Por su parte, Soteras considera que esta operación será “buena para el fútbol catalán y español”, y celebra que exfutbolistas mediáticos vinculados a Cataluña compren en clubes humildes: “Invierten en lo que ellos conocen y entienden, el mundo del fútbol y el fútbol base”.

El impacto económico

La entrada de Messi en el accionariado de un equipo modesto vuelve a evidenciar el interés que suscita la industria del fútbol entre algunos jugadores.

Según expertos de la industria del deporte consultados por EFE, los motivos que explican esta tendencia inversora entre los futbolistas pueden ser múltiples y diversos, según cada caso.

“Messi es un icono que atrae más talento, que puede generar más ingresos en un club con una inversión no muy elevada” Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting.

Según este consultor, la leyenda del Barcelona puede ser un “imán” para atraer talento. “Que Messi sea accionista no es lo mismo que no lo sea. Las familias de los futbolistas querrán que su hijo juegue en el club de Messi”, reflexiona Cantó. Añade que una entidad de fútbol “puede ser rentable, si se gestiona con cabeza”.

Más escéptico sobre la rentabilidad financiera de la operación se muestra Ivan Cabeza, profesor de la Facultad de Economía en la Universidad de Barcelona (UB),. Apunta que los inversores que compran equipos difícilmente recuperan la inversión generando flujos de caja o beneficios.

“El verdadero negocio de la industria del fútbol es que exista alguien que los compre muy por encima del precio que tú lo compraste”, sostiene el profesor de la UB, que alerta de “una posible burbuja en las valoraciones” de los equipos, especialmente aquellos que se encuentran en la élite.

Oportunidad de patrocinio

En lo que sí que coinciden Cantó y Cabeza es en las oportunidades comerciales y de patrocinio que podría gozar la UE Cornellà con su nuevo propietario.

Además, el desembarco de Messi también repercutirá en “una cierta inflación positiva de turismo deportivo” en la ciudad de Cornellà de Llobregat, según prevé su alcalde.

Balmón, sin embargo, prefiere ser cauto sobre qué reportará la compra de la UE Cornellà por parte de la leyenda del Barcelona.

“Imagino que potenciará el primer equipo y reforzará todo lo que se hace a través de la Fundación. Ambas cosas son compatibles y creo que eso es lo que se va a producir. Pero es pronto. Ahora estamos en el hervor, vamos a esperar a que el agua repose y ya miraremos con calma qué pasa en el futuro”, concluye Balmón.