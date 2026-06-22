Revolución en el CTA: Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz descienden a categoría VAR y cuatro árbitros ascienden a Primera

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha hecho oficial la composición de las plantillas arbitrales para la próxima temporada y ha confirmado una auténtica revolución en el arbitraje español. La decisión más llamativa es el descenso de cuatro colegiados de Primera División, entre ellos dos con escarapela internacional.

Guillermo Cuadra Fernández, José Luis Guzmán Mansilla, Iosu Galech Apezteguía y Alejandro Muñiz Ruiz pierden la categoría tras la evaluación del curso. En el caso de Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz, ambos internacionales FIFA, el CTA decide además que pasen a integrarse en el equipo de VAR, lo que implica su salida como árbitros principales de Primera y la pérdida de su estatus como colegiados de campo en la élite.

La medida es especialmente relevante porque deja dos vacantes en el listado de árbitros internacionales españoles, un movimiento que refuerza el mensaje del nuevo CTA: el rendimiento durante la temporada es el único criterio que marca la continuidad en la máxima categoría, sin galones ni trayectoria previa.

Otra de las decisiones destacadas es la de Pablo González Fuertes, que deja de formar parte del cuerpo de VAR y se retira oficialmente del arbitraje profesional en España. El colegiado pone fin a su carrera en la élite tras varios años en Primera División y en el videoarbitraje, en un movimiento que también impacta en la estructura del sistema VAR.

González Fuertes se retira / EFE

Cuatro ascensos a Primera División

En el capítulo de ascensos, el CTA da el salto a Primera División a Jon Ander González Esteban (vasco), Carlos Muñiz Muñoz (aragonés), Lluís Bestard Servera (balear) y Orellana Cid (andaluz), que completan el relevo generacional en la máxima categoría tras destacar en Segunda División.

Además, el organismo también ha confirmado la propuesta de Victor García Verdura y Alejandro Quintero González como nuevos árbitros internacionales FIFA, ocupando las plazas que dejan los colegiados descendidos.

Víctor García Verdura ha sido propuesto como nuevo árbitro internacional FIFA / EFE

Olatz Rivera asciende a Segunda

En el apartado femenino, destaca el ascenso de la internacional Olatz Rivera a Segunda División, convirtiéndose en la segunda colegiada en alcanzar esta categoría dentro del arbitraje español, en una de las novedades más relevantes del comunicado.

La reestructuración no se queda ahí, ya que también se han producido movimientos en el VAR de Primera División, con salidas como las de González Fuertes, De la Fuente Ramos y Melero López, dentro de una reorganización profunda del sistema.