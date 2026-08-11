El reto de Unai Emery en la Supercopa de Europa: romper el maleficio del campeón de la Europa League

Unai Emery sabe lo que es ganar la Europa League y disputar la Supercopa de Europa, pero no lo que es lograr el primer título oficial de la temporada. Y no es el único. El equipo campeón de la Europa League no levanta el título de la Supercopa de la UEFA desde el 2018 y el Aston Villa de Emery intentará poner fin a este maleficio este miércoles ante el PSG de Luis Enrique.

El técnico guipuzcoano tiene un palmarés europeo envidiable para muchos. Con cinco Europa League -tres con el Sevilla y una con el Villarreal y el Aston Villa- y un subcampeonato, Unai Emery es el entrenador más laureado de la segunda competición de la UEFA. Dichos éxitos le han permitido disputar la Supercopa de Europa en cinco ocasiones, empezando la temporada en agosto con el primer título en juego, pero siempre le ha salido cruz.

El último campeón

La Supercopa, que en esta ocasión se disputa en el Red Bull Arena de Salzburgo, ha sido dominada por los campeones de la Champions League en los últimos años. En nueve de las últimas diez ediciones, desde 2016, el equipo que ha levantado el primer título oficial de la temporada ha sido el vigente campeón de la 'Orejona'.

El Atlético de Madrid ganó el trofeo en 2018, vengándose del Real Madrid de las derrotas cosechadas en las anteriores finales de la Champions League, en 2014 y 2016. Un partido con mucho picante y en el que hubo un gran espectáculo, teniendo en cuenta las alturas de temporada en que se disputa esta competición. Con seis goles en total, el encuentro tuvo que irse a la prórroga para que finalmente los pupilos del Cholo Simeone levantaran su cuarto título europeo.

El rey de la Supercopa

El equipo más laureado de la Champions League es el Real Madrid, con 15 títulos, y líder destacado de la clasificación del palmarés. Asimismo, también lo es en la Supercopa de Europa, vencedor en seis ocasiones. Domina el palmarés por delante de su eterno rival, el FC Barcelona, que ha levantado el título cinco veces, mientras que otro club histórico, el AC Milan, cierra el podio con cinco trofeos.

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El Real Madrid ha conseguido cuatro de los seis títulos (2016, 2017, 2022 y 2024) en los últimos diez años. En el resto de ocasiones, se lo han repartido entre Atlético de Madrid (2018), Liverpool (2019), Bayern (2020), Chelsea (2021), Manchester City (2023) y Paris Saint-Germain (2025). El Barça no gana la Supercopa de Europa desde el 2015.