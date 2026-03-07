El reto de la maternidad en el fútbol profesional: el relato de 'Mother & Footballer'

La maternidad es uno de los debates que están más presentes en el deporte femenino y, en concreto, en el fútbol profesional femenino. El progreso mediático y económico de este deporte convive con un vacío normativo y cultural cuando aparece la materinidad y es por ello que surge la pregunta: ¿Puede una futbolista ser madre sin poner en riesgo su carrera?

Para abordar este debate, el documental 'Mother & Footballer', producido por Barça Studios, muestra los testimonios de futbolistas como Irene Paredes, Amel Majri, Marta Corredera, Almuth Schult y Alice Pignagnoli.

El caso de Paredes simboliza el dilema contemporáneo. Capitán de la selección española y defensa del FC Barcelona, su testimonio refleja una inquietud común en muchas profesionales: la incertidumbre sobre el impacto que puede tener un embarazo en su posición dentro del equipo.

El documental muestra cómo algunas futbolistas han visto frenada o incluso interrumpida su carrera tras ser madres. Las historias de Marta Corredera o Alice Pignagnoli ilustran un escenario donde la falta de apoyo institucional puede dejar a las jugadoras en una situación de gran vulnerabilidad profesional.

Y es que la cuestión no es únicamente deportiva. También es laboral. En un sector donde los contratos suelen ser cortos y la competencia feroz, cualquier pausa prolongada puede traducirse en perder protagonismo o quedar fuera del mercado.

Más allá de las estructuras del fútbol, el documental pone el foco en el proceso físico y mental que implica volver a competir después de la maternidad.

La historia de Amel Majri es especialmente reveladora. La internacional francesa afrontó su embarazo mientras se recuperaba de una grave lesión de rodilla, lo que convirtió su regreso al fútbol en un doble desafío: reconstruir su cuerpo como atleta y adaptarse a una nueva realidad personal.

Finalmente, la trayectoria de Almuth Schult es un gran ejemplo de superación. La portera alemana fue pionera al regresar a la élite tras tener gemelos, demostrando que la maternidad no es incompatible con el rendimiento competitivo al máximo nivel.

El filme aborda incluso aspectos poco tratados en el deporte profesional, como el cansancio extremo o la depresión posparto, recordando que detrás de las estadísticas y los títulos hay procesos humanos complejos.

Reconocimiento internacional

El impacto del documental no se ha limitado al ámbito deportivo. La producción está teniendo una notable repercusión en el circuito de festivales especializados. La última distinción ha llegado en la 16ª edición del BCN Sports Film Festival, donde 'Mother & Footballer' ha sido galardonado con el premio a Mejor Documental.

Este reconocimiento se suma al obtenido meses antes en el Matera Sports Film Festival, donde recibió el premio a Mejor Documental Extranjero. Dos galardones que consolidan la proyección internacional de una obra que aborda un tema todavía poco explorado en el deporte profesional.