El resbalón del Deportivo: así fueron los 30 minutos que cambiaron el rumbo del partido ante el Eibar

«Tuvimos un gran inicio. Estuvimos muy bien sin balón, ajustamos muchísimo sus situaciones, que van cambiando constantemente. Ellos modificaron, nos empezaron a hundir, nos faltaron piernas», explicó Antonio Hidalgo tras una contienda que deja, como explicó Diego Villares, en el postpartido, un sabor «agridulce» tras salvar un punto en la trinchera armera. En un partido que fue, durante 45 minutos, lo planeado por el técnico blanquiazul, pero que se tornó en una oscura tarde de resistencia en la que el equipo coruñés terminó por ceder dos puntos. Tras el bombardeo eibarrés, que registró 19 disparos en los segundos 45 minutos, hubo un desfallecimiento de la presión que acabó por condenar al Deportivo.

Momentos de dominio

Ipurua asistió a dos tiempos muy distintos. Tanto fue así que Beñat San José tuvo que hacer dos cambios y modificar su estructura al descanso ante el buen hacer coruñés, que basó su dominio en dos pilares: la presión alta, taponando el carril central; y una construcción que contó con Luismi como el elemento indetectable para superar a las marcas locales. Pero, a partir de la segunda mitad, las fuerzas no permitieron al equipo de Hidalgo sostener su plan. Perdió posesión y balón, pasando de los 200 pases en la primera parte, a solo 117 (de los cuales, 76 acertados) tras el parón, el peor dato en lo que va de temporada en un tramo de 45 minutos de juego, lejos de su media de 216 (el equipo coruñés promedia 432 pases por encuentro, 361 buenos, un 83.5%).

Cambios en el tablero

Beñat San José, tras el descanso, agitó la coctelera y encontró en Adu Ares y Aleix Garrido la solución. El Eibar, que promedió un 71% de posesión en la segunda mitad, tomó el mando del balón y, esta vez sí, logró sobrepasar la presión blanquiazul, que perdió altura, energía y eficacia. Faltaron piernas para sostener el bloque alto y las marcas que tan buen resultado habían dado hasta entonces. Si en la primera, el Dépor taponaba el medio e invitaba a salir por Jair; en la segunda, Guruzeta se llevó la atención de Villares (hasta entonces, pendiente de Magunazelaia, para que Ximo Navarro pudiera saltar a Buta) y el recién ingresado Ares se emparejó con el lateral de Guadahortuna, a quien le costó contener una banda en la que Buta se proyectó con libertad.

El Dépor no logró ajustar ni la primera salida de balón, en la que a ratos se metía Aleix Garrido entre centrales; ni la posición del exculé cuando este influía por la derecha, acercándose primero a Corpas y, luego, a un Azkain que ingresó para ejercer de extremo. Aprovechó así que Quiagliata seguía a Corpas y el Dépor, tras los cambios, no tenía otra ayuda en ese costado (Luismi, que era quien perseguía al lateral derecho rival y ayudaba a Quagliata, acabó agotado y en el banquillo, sin relevo natural a nivel posicional).

Sin efecto patiño

Hidalgo quiso refrescar piernas y recuperar el timón del encuentro pasada la hora de juego, cuando notaba que el navío hacía aguas. Entró Patiño, que propicio un robo clave, pero no logró generar el efecto deseado en el juego. El Dépor demandaba balón, tiempo para respirar y reorganizarse, pero el inglés no fue capaz de adueñarse de un partido que ya tenía una única dirección. La prueba reside en sus estadísticas: solo logró dar tres pases precisos de cinco intentos en 25 minutos.

El partido se volvió un torbellino de centros laterales y balones al área. El Eibar tuvo cuatro claras después de que Yeremay perdonase el 2-0: Parreño salvó la primera a Adu, la siguiente a Bautista, y la última, ya con 1-1, a un testarazo del propio ariete. Pero entre medias llegó el empate definitivo.

El Eibar hundió al Dépor como hasta ahora ningún equipo había logrado hacer durante la última media hora. Los armeros se fueron del duelo con 23 disparos. Hasta entonces, el Leganés (19) había sido el conjunto que durante 90 minutos más remates había propiciado hacia la portería de Germán Parreño, que realizó nueve paradas. El ilicitano llevaba quince en los anteriores seis partidos de liga.

