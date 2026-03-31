Repesca Mundial 2026: RD Congo, la selección que sueña con el Mundial para olvidar la pesadilla de Zaire

La República Democrática del Congo se prepara para afrontar el último obstáculo en su camino hacia el Mundial 2026. La selección centroafricana llega a la ronda final de la repesca internacional con la ilusión de participar en una Copa del Mundo por primera vez bajo su actual denominación, aunque no se trataría de un debut propiamente dicho debido al precedente de Zaire en 1974.

Desde la revuelta que culminó con la caída de Mobutu y con Laurent-Desiré Kabila proclamando la República Democrática del Congo en mayo de 1997, la selección nacional nunca ha estado tan cerca de participar en un Mundial como ahora. El partido de este martes 31 de mayo frente a Jamaica otorgará a su vencedor el penúltimo billete hacia la cita de Estados Unidos, Canadá y México, y 'les léopards' afrontan el decisivo compromiso como favoritos a llevarse la victoria.

Para poder disponer de una oportunidad en la repesca internacional, RD Congo tuvo que recorrer un tortuoso camino en las eliminatorias africanas. Encuadrada con la temible Senegal en el grupo B, la selección dirigida por Sébastien Desabre consiguió completar su andadura en esta fase de clasificación en una nada desdeñable segunda posición después de sumar 22 puntos de 30 posibles.

RD Congo, en las eliminatorias africanas para el Mundial 2026 / EFE

Pero la auténtica odisea llegó en las dos rondas eliminatorias, en las que RD Congo tuvo que dejar por el camino a dos auténticos gigantes del continente africano. El solitario tanto de Mbemba en el descuento sirvió para eliminar a Camerún (0-1), mientras que la lotería de los penaltis dictó sentencia ante la Nigeria de Osimhen (1-1, 3-4 en penaltis).

La eliminación de dos habituales de las citas mundialistas otorga una oportinidad de oro a una nación marcada por la inestabilidad política y el cambio constante. Eliminar a Jamaica y acceder al Mundial 2026, en el que quedaría encuadrado en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia, sería la gran gesta de RD bajo con su actual denominación, pero no el primer éxito futbolístico que celebraría el pueblo congoleño.

Zaire y 1974, un año de luces y sombras

Desde su creación como estado independiente en 1885, la actual República Democrática del Congo ha sido bautizada con varios nombres. En el marco futbolístico, la selección nacional ha competido como Congo-Leopoldville, Congo-Kinshasa, Zaire y RD Congo.

El primer gran éxito de la nación llegó en 1968 con la conquista de su primera Copa de África, pero el año que quedará grabado para siempre en su historia fue 1974, en el que celebraron su segunda y última Copa de África y participaron por primera vez en una Copa del Mundo.

Continente: África

Habitantes: 115.067.585 (2026)

Superficie: 2.267.050 km²

Densidad: 51 hab./km²

Capital: Kinsasa

Idioma oficial: francés

Moneda: franco centroafricano

Estos dos hitos llegaron cuando el país recibió el nombre de Zaire de la mano de Mobutu Sese Seko. El dictador africano, que derrocó al presidente electo Patrice Lumumba durante la Crisis del Congo y gobernó hasta 1997, fue protagonista directo de la gran hazaña futbolística del país, que pasó de sueño a pesadilla en cuestión de un par de semanas.

Recientes campeones de la Copa de África y primeros representantes de la 'África negra' en una Copa del Mundo, la actuación de Zaire en el Mundial de Alemania 1974 generó gran expectación. Mobutu no quería dejar nada en manos del azar, por lo que reclutó a los mejores hechiceros de cada región para acompañar a la selección en su periplo por tierras germanas.

La selección de Zaire perdió contra Escocia en su primer partido por 2-0, resultado del que los futbolistas se sintieron satisfechos pero no los mandatarios, que rápidamente decretaron que los jugadores no recibirían pago alguno por su participación en el Mundial. Esto generó una reacción negativa en la plantilla, que se dejó golear ante Yugoslavia en el segundo partido (9-0). Este acto de rebeldía no tardó en ser castigado por Mobutu, tal como reveló uno de los protagonistas de aquel Mundial muchos años después.

"Antes del partido contra los brasileños unos hombres vinieron a hablar con nosotros. Se presentaron como la guardia presidencial de Mobutu. Él, les había enviado para mandarnos un mensaje. Cerraron el hotel para asegurarse que no hubiera testigos y nos amenazaron. Nos dijeron que si perdíamos por cuatro goles o más ante Brasil, ninguno de nosotros podría volver a casa", relató Mwepu Ilunga, jugador de la selección de Zaire, en una entrevista para la revista Panenka.

Estas amenazas dieron lugar a una de las escenas más surrealistas de la historia de los Mundiales. El partido contra Brasil siguió el guion esperado y, a falta de 12 minutos para el final, la 'canarinha' dispuso de una falta en la frontal del área que podría haber supuesto el 3-0. Fue entonces cuando Ilunga salió de la barrera para alejar el balón en una acción que entonces fue achacada al desconocimiento, pero estaba profundamente condicionada por el miedo.

"Lo hice a propósito. Por supuesto que conocía las normas del juego. Había jugado muchos años al fútbol antes de ese partido. ¿Cómo demonios iba a no saber las reglas? No tenía ninguna razón para continuar jugando. No quería arriesgarme. Conozco las reglas muy bien. Quería marcharme del partido. Intentaba forzar mi expulsión, pero el árbitro no fue severo conmigo y sólo me mostró una tarjeta amarilla", confesó Ilunga muchos años después en Panenka.

Seudónimo: Les Léopards (Los Leopardos)

Confederación: CAF

Ranking Mundial FIFA: 48

Seleccionador: Otis N'Goma (desde 2025)

Estrella: Cédric Bakambu/Noah Sadiki

Una selección con presencia en las grandes ligas

52 años después de aquellas semanas de pesadilla, el pueblo congoleño se encuentra ante la posibilidad de volver a ver a su selección en un Mundial. Después de dejar por el camino a potencias de la talla de Camerún y Nigeria, la eliminatoria ante Jamaica se antoja como un último desafío asequible, aunque estos últimos jugarán con la misma motivación de tener la cita mundialista a apenas un paso.

Dirigida por Sébastien Desabre, la selección de RD Congo cuenta entre sus filas con muchos futbolistas asentados en la élite. Sólo dos de los convocados juegan fuera de Europa en una lista en la que destacan nombres como Lionel Mpasi (Le Havre), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Noah Sadiki (Sunderland) o viejos conocidos del campeonato español como Brian Cipenga (Castellón) O Cédric Bakambu (Real Betis).

Bakambu, del Betis, es una de las grandes figuras de RD Congo / EFE

El partido de este martes es importante para Bakambu por partida doble ya que, en caso de ver puerta, tiene la posibilidad de apuntarse uno de los goles más simbólicos de la historia del país. Más allá de contrubuir al sueño mundialista de 'les léopards', un hipotético tanto del delantero del Betis le situaría como máximo goleador histórico de la nación, igualando el registro de 22 dianas de Diemerci Mbokani.

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A diferencia de las selecciones de otras confederaciones, en los últimos meses RD Congo ha tenido la posibilidad de calibrarse en un torneo de máxima exigencia, la Copa de África. Después de superar el corte de la fase de grupos con un meritorio empate ante Senegal, 'les léopards' sucumbieron en octavos ante Algeria tras un tanto de Boulbina en el 119 de la prórroga.