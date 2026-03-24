Repesca Mundial 2026: Nueva Caledonia, los 'Willy Fog' que buscan su hueco

Nueva Caledonia, una modesta selección de una pequeña isla del pacífico, tiene el honor de ser la última federación de Oceania en ser reconocida por la FIFA. Fue en 2004 por lo que su historia es aún breve, aunque en este 2026 podría dar un salto cuantitativo clasificándose por primera vez para un Mundial.

Pese a que apenas cuenta con dos décadas de vida, ya ha partido en seis ocasiones en unos Clasificatorios para una Copa del Mundo: Francia 1998, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Curiosamente, en 1998 lo hizo aún sin ser miembro de la FIFA, y es que en los años 90, la FIFA permitía que equipos de confederaciones (como la OFC) participaran en las fases preliminares aunque no fueran miembros plenos todavía. De haberse clasificado, no hubiera podido participar en el Mundial.

En 2012, alcanzó uno de sus mayores logros hasta la fecha cuando llegó a la final Copa de Naciones de la OFC tras vencer a Nueva Zelanda, aunque fue Tahití quien se hizo con el título.

Nueva Caledonia se encuentra en liza gracias a la ampliación del cupo en este campeonato, teniendo en cuenta que Nueva Zelanda solía hacerse tradicionalmente con la única plaza oceánica.

Se presentan después de quedar primeros en la inicial fase de grupos por delante de los conjuntos de Fiji, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Ya en semifinales, dio la sorpresa y venció a Tahití por una diferencia de tres goles. Un doblete de Georges Gope-Fenepej y el definitivo tanto de Lues Waya permitieron a 'Les Cagous' asegurar, por lo menos, la repesca y la posibilidad de ganarse directamente el pase al Mundial.

El partido definitivo fue contra Nueva Zelanda, una de las grandes selecciones del continente, que acabó imponiendo su status con un claro 0-3 que enviaba a los caledonios a esta penúltima fase.

Este jueves 26 de marzo, Nueva Caledonia se mide en Guadalajara a Jamaica. El que se imponga en este partido se enfrentará el 31 de marzo a RD Congo, otra de las selecciones que podría debutar en una Copa del Mundo, en una eliminatoria a partido único por una plaza en juego. El ganador irá a parar al grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Ficha Técnica Continente: Oceanía Habitantes: 307.952 (2026) Superficie: 18.575 km² Densidad: 16,57 hab./km² Capital: Numea Idioma oficial: Francés Moneda: Franco CFP

El futuro de Nueva Caledonia, más allá de su posible clasificación para este Mundial, parece asegurado. Con el apoyo financiero y técnico tanto de la FIFA como de la OFC, en 2022 se fundó una escuela de fútbol: la academia de la FCF. Un organismo que tiene como objetivo "reunir a los potenciales mejores jugadores del país, identificados a través de un programa de desarrollo de talentos", según explica la FIFA.

Los resultados de este programa no se han hecho esperar y el 80% de los jugadores de la actual selección nacional sub-17 provienen de él. EL joven combinado ya consiguió clasificarse para el Mundial de la categoría disputado el pasado diciembre en Qatar y aunque quedó última del grupo B, consiguió sumar un punto.

Jugadores amateurs y desperdigados

En un país con poco más de 200.000 habitantes y una liga de fútbol modesta de diez equipos amateur, los jugadores de la selección de Nueva Caledonia se encuentran desperdigados a lo largo y ancho de la geografía.

De la lista de 26 convocados del seleccionador Johann Sidaner para la repesca, tan solo dos de ellos son profesionales: Ángelo Fulgini, que juega en la primera división saudí, y Jekob Jeno, que milita en el Unirea 04 Slobozia de la primera división de Rumania aunque está cedido en el Hapoel Rishon leZion de la segunda israelí.

Además, cuenta con cuatro o cinco jugadores que juegan en la cuarta y quinta división francesa y algunos otros en ligas semiprofesionales como Tahití, aunque su mayoría juega en la liga de Nueva Caledonia.

Selección Seudónimo: Les Cagous Confederación: OFC Ranking Mundial FIFA: 68 Seleccionador: Johann Sidaner (desde 2022) Estrella: Nolhann Alebate

De hecho, muchos de los internacionales no son profesionales y compaginan el fútbol con otras profesiones. Para la mayoría, además, jugar con la selección supone largos trayectos de varias horas desde países como Francia donde militan en ligas menores. Por ejemplo, en la fase clasificatoria, el defensa Roy Kayara llegó a comentar que apenas dormía 4 horas entre partidos, inmerso en vuelos y transportes.