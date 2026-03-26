Repesca Mundial 2026: Macedonia del Norte, una matagigantes ante el mayor desafío de su historia

Macedonia del Norte, una de las muchas naciones nacidas en la década de los 90 tras el desmembramiento de Yugoslavia, ha crecido a pasos agigantados en el mapa futbolístico. Con poco más de dos tres de historia, los 'risovi' se han erigido como uno de los 'matagigantes' por excelencia en competiciones UEFA, y ahora se encuentran ante la posibilidad de sellar su billete hacia su primera cita mundialista.

Por segunda edición consecutiva, la selección de Macedonia del Norte está a las puertas de clasificarse para la Copa del Mundo. Esta nueva oportunidad llega apenas 4 años después de su gesta en la repesca para Qatar 2022, dónde el gol de Trajkovski en el descuento permitió a los macedonios eliminar a la cuatro veces campeona del mundo italia para situarse a apenas un partido del sueño mundialista.

El último obstáculo en el camino de Macedonia del Norte hacia lo que hubiese sido una de las grandes gestas del fútbol moderno fue Portugal. De la mano de un magistral Bruno Fernandes, autor de los dos goles que sellaron la victoria, el combinado luso fue el responsable de que los macedonios se quedasen a apenas 90 minutos de salir a escena en la competición más importante a nivel de selecciones.

Bruno Fernandes, verdugo de Macedonia del Norte en la repesca del Mundial 2022 / EFE

Con apenas tres décadas de historia marcadas por la independencia y las disputas con Grecia por su identidad histórica, Macedonia del Norte es una nación que ha aprendido a convivir con los cambios. Pero incluso en este contexto, para un país de apenas dos millones de habitantes resulta difícil digerir la acelerada evolución que ha experimentado su selección en los últimos años.

Desde su nacimiento en 1994, la selección de fútbol de Macedonia del Norte parecía condenada al ostracismo en torneos internacionales. Así fue durante las dos primeras décadas, pero la histórica clasificación para la Eurocopa 2020 parece marcar un punto de inflexión en un combinado cada vez más presente en el mapa futbolístico.

Continente: Europa

Habitantes: 1.804.063 (2026)

Superficie: 25.713 km²

Densidad: 72 hab./km²

Capital: Skopie

Idioma oficial: macedonio

Moneda: denar macedonio

Una nueva cita con la historia

Demostrando que lo que sucedió ante Italia y Portugal no fue flor de un día, Macedonia del Norte volverá a formar parte del elenco que buscará las últimas plazas hacia el Mundial 2026 en la repesca. Para disponer de esta última oportunidad, los 'risovi' consiguieron uno de los billetes otorgados vía Nations League, ya que los 13 puntos y un meritorio balance de 3 victorias, 4 empates (2 de ellos ante la todopoderosa Bélgica) y una única derrota con los que sellaron su andadura en la fase clasificatoria no fueron suficiente para superar a Gales y a la propia Bélgica.

La afición de Macedonia del Norte, en una imagen de archivo / CARMELO IMBESI

Una vez certificada su presencia en la repesca, la selección macedonia se prepara para afrontar dos partidos con aroma de final. Este jueves 26 de marzo, el combinado dirigido por Goce Sedloski medirá sus fuerzas ante Dinamarca, el más temible de los 4 aspirantes a uno de los últimos billetes hacia la Copa del Mundo, y si consigue superar esta primera eliminatoria se enfrentará al ganador del cruce entre República Checa e Irlanda.

En caso de superar estos dos escollos, Macedonia del Norte sería por primera vez en su historia selección mundialista, quedando encuadrada con Sudáfrica, Corea del Sur y la anfitriona México en el grupo A.

Seudónimo: Risovi (Los Linces)

Confederación: UEFA

Ranking Mundial FIFA: 67

Seleccionador: Goce Sedloski (desde 2025)

Estrella: Enis Bardhi/Eljif Elmas

Elmas y el ejemplo de Pandev

El reto de eliminar a Dinamarca se antoja mayúsculo, pero Macedonia del Norte acumula una cantidad sorprendente de talento teniendo en cuenta que se trata de una nación de apenas 2 millones de habitantes. Entre todos ellos destaca Elif Elmas, centrocampista del RB Leipzig cedido en el Nápoles que se ha erigido como líder absoluto del combinado nacional.

A sus 26 años, Elmas ya acumula 75 internacionalidades con el combinado nacional, además de haber celebrado 13 goles que le sitúan como sexto máximo goleador histórico del país. El ahora futbolista del Nápoles pudo ser seleccionado por Turquía, y de hecho el por aquel entonces seleccionador otomano Fatih Terim intentó reclutarlo, pero Elmas se inclinó por representar a su país natal.

Goran Pandev, leyenda de Macedonia del Norte / Robert Ghement / POOL

Esta decisión, sumada a los argumentos puramente futbolísticos, han llevado a Elmas a recoger el testigo de Goran Pandev como líder de los 'linces'. El icónico atacante de Inter, Nápoles y Genova entre otros clubes, máximo goleador y mejor jugador de la historia del país, fue el autor del gol que permitió a Macedonia del Norte disputar su primer titulo continental en la Eurocopa 2026, y la afición macedonia espera que Elmas sea el encargado de guiar al combinado nacional hacia el Mundial 2026.

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Más allá de Elmas, la selección de Macedonia del Norte cuenta entre sus filas con el talentoso Alioski o Trajkovski, que ya sabe lo que es celebrar un gol en una repesca mundialista. Dimitrievski, todo un baluarte bajo palos, y dos viejos conocidos de LaLiga, Bardhi en la sala de máquinas y Miovski como una de las referencias ofensivas, redondean una plantilla que se puede permitir soñar a lo grande.