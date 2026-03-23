Repesca Mundial 2026: Kosovo, la adolescente que quiere hacerse mayor

La selección de Kosovo, la más joven de la FIFA, ha alcanzado el hito de colarse en la repesca para el Mundial 2026. Para los dardarios, esta es tan solo su tercera experiencia internacional y supone un importante logro teniendo en cuenta que apenas es una adolescente para el organismo internacional, que la admitió como selección en 2016.

En su primera incursión, la clasificación para Rusia 2018, la maquinaria apenas había echado a rodar y la joven selección tuvo que jugar sus partidos como local en la vecina Albania para enfrentarse a un grupo de rivales de la entidad de Islandia, Croacia, Ucrania y Turquía. Entonces celebraron como una victoria el histórico empate (1-1) ante Finlandia en el debut, pero eso no les salvó de acabar últimos del grupo.

Su segunda aparición llegaba ya en el camino al Mundial de Qatar 2022. Para entonces Kosovo pudo ejercer ya de local en casa, disputando sus partidos en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina, la capital del país, y quedó enmarcada en el Grupo B de los clasificatorios, junto a España, Suecia, Grecia y Georgia. También finalizó última pero esta vez consiguió su primera victoria con el 0-1 a domicilio ante Georgia, gracias a un gol de Muriqi. Además sumó dos empates ante Grecia.

¿A la tercera?

A la tercera podría ser la vencida para la joven selección balcánica. Enmarcada con Suiza, Suecia y Eslovenia, el balance en el grupo B clasificatorio para el Mundial, fue de dos empates y tres victorias, entre ellas, los dos partidos contra los suecos, que se encuentran también en esta ronda de repesca.

El jueves 26 de marzo, Kosovo tiene una cita con la historia. Encuadrada en el 'Camino C' de la segunda ronda de la clasificación UEFA, se mide en Bratislava a Eslovaquia (20.45 CET) en una eliminatoria a partido único para acceder a la final del 31 de marzo, otro todo o nada contra el ganador del duelo entre Turquía y Rumanía. En caso de ser Kosovo, el combinado que dirige desde 2024 Franco Foda contaría con el factor campo, ya que el encuentro tendría lugar en Pristina.

La ganadora de ese partido será selección de pleno derecho del Mundial 2026, y caerá en el Grupo D, con la anfitriona, Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Una historia marcada por la guerra

Kosovo es un pequeño país situado en el centro de la península balcánica, sin salida al mar y limitando con Montenegro al noroeste, Albania al sur, Macedonia del Norte al sureste y Serbia al noreste. Su situación privilegiada la colocó en el centro del conflicto entre las comunidades albanesa y serbia de Kosovo hasta estallar en el conflicto bélico que asoló la región entre 1998 y 1999.

Ficha técnica Continente: Europa Habitantes: 1.773.353 (2026) Superficie: 10.887 km² Densidad: 162,88 hab./km² Capital: Pristina Idioma oficial: Albanés y serbio Moneda: Euro

Al finalizar la guerra, el gobierno de la región quedó en manos de la OTAN y de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo por mandato del citado Consejo de Seguridad. El 17 de febrero de 2008, con el apoyo de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la Unión Europea, conseguía la independencia y se convertía en la República de Kosovo.

Han pasado ya más de dos décadas de esa conocida como Guerra de Kosovo y aunque la fecha que parece lejana pero que es tan reciente que el país sigue recuperándose de las consecuencias de aquel conflicto.

Muriqie celebra un gol / EFE

De hecho, varios de los jugadores actuales de la selección kosovar crecieron durante esa guerra. Es el caso, entre otros, de Vedar Muriqi, una de las grandes estrellas del equipo y máximo goleador histórico (32 goles en 66 partidos).

Nacido en Prizren en 1994, a diferencia de otras familias, la suya no emigró durante el conflicto armado y el jugador del Mallorca tuvo que abrirse paso con pocos recursos económicos y sin infraestructuras para abrirse paso como jugador.

Selección Seudónimo: Dardarios Confederación: OFC Ranking Mundial FIFA: 65 Seleccionador: Franco Foda (desde 2024) Estrella: Vedat Muriqi

Aún así, persiguió su sueño y tras varias temporadas en el fútbol turco, fichó por la Lazio en la serie A en la que militan muchos de los jugadores kosovares. En enero de 2022 se marchaba como cedido al Mallorca y actualmente es uno de los grandes estandartes del conjunto vermellón.

A nivel de selección, tras jugar con la Sub-21 kosvar y albanesa (por la nacionalidad de sus padres), se decidió por su país natal y debutó en 2017. En la fase de clasificación anotó un gol que alumbró el camino de su selección en el torneo, el que certificó la victoria contra Suecia (0-2).

Origen de la selección

El 13 de mayo de 2016, tras una votación (SÍ: 141 NO: 23 de los votos válidos emitidos), Kosovo se convertía en el miembro 210 de la FIFA. Algunos jugadores como Amir Rrahmani y Milot Rashica cambiaron de selección para defender a su país.

En ese mismo año Valon Berisha anotaba el primer gol de Kosovo. Un tanto que se convirtió en el símbolo del nacimiento de una selección que busca en este 2026 dar otro paso en su consolidación. Era el broche a décadas de penurias en el que debían esconder sus escudos y símbolos, de jugar con lo puesto como sucedió en un amistoso en 2014 con Haití, el primer partido en que a Kosovo se le permitió jugar como selección, aunque sin mostrar escudos, ni banderas ni himnos. Un duelo marcado por la oposición Serbia y la tensión internacional que se saldó sin incidentes...ni goles.

Debutó en una gran competición en la fase clasificatoria de la Eurocopa 2022 y aunque no logró el objetivo, sí que se ganó un hueco en el fútbol europeo.