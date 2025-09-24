La renovación tácita de Diego Villares con el Deportivo

«Con la relación que tenemos y lo a gusto que estoy aquí, por mi parte no habrá problema en otra ampliación». Poco le ha importado siempre a Diego Villares lo firmado o lo que está por firmar. La fidelidad del vilalbés al Deportivo va más allá de lo que ponga un papel y por eso cualquier día se sentará con los responsables del club coruñés y quedará cerrada su continuidad más allá del 30 de junio de 2027, su supuesta fecha de caducidad en Riazor, aunque la unión en realidad se acerca más a la figura del contrato indefinido, hasta que las partes crean que es el momento de separar su caminos, algo que se percibe muy lejano.

El contrato del mediocentro acaba en poco menos de dos años. Los clubes suelen abordar las ampliaciones de sus futbolistas importantes en los meses previos a que entren en la última temporada de vinculación y se acerquen a una posible negociación libres en el mes de enero posterior, justo el punto en el que se encuentra ahora Villares, el único con un rol importante en el equipo en esa tesitura, junto a José Ángel, ya que el otro que finaliza en 2027 es Eric Puerto. El pivote sevillano, por su parte, aún puede ampliar hasta 2028 por partidos jugados.

Esa es la teoría con Villares, porque la realidad es diferente con el pivote, al que no paran de ficharle competidores que acaban uno tras otro en el banquillo, mientras él mantiene o mejora sus prestaciones a medida que se adentra en el fútbol profesional. Cuando el Dépor y él cierren una ampliación, que se da por descontada, será la tercera desde que es del primer equipo. Y es que el capitán nunca ha querido ni escuchar el interés de otros equipos que no pasaron de meros tanteos, porque él se cierra en banda a plantear siquiera dejar el Dépor, mientras le quieran, sea en la categoría que sea.

La primera ampliación como jugador del primer equipo llegó en mayo de 2022, cuando ya había renovado por un año al activarse unas cláusulas, pero todas las partes decidieron firmar hasta 2025. Tal es el perfil bajo que siempre ha adoptado que, meses antes, había prescindido de sus agentes tras un malentendido en las conversaciones. Año y medio después, llegó esa segunda ampliación, en ese caso hasta 2027, que es la que rige actualmente.

Cuatro veteranos en 2026

Más allá de los futbolistas que han llegado cedidos a A Coruña, hay cuatro jugadores de la plantilla que acaban contrato antes, en 2026. Uno de ellos tiene un rol secundario. Se trata de Cristian Herrera. Los otros tres son titulares o lo han sido en algún tramo de esta campaña: Germán Parreño, Ximo Navarro y Sergio Escudero. Los tres tienen otro aspecto en común: han superado la barrera de los 30 años. Ahora mismo son futbolistas importantes en el proyecto, pero el club suele mostrarse con una mayor cautela cuando llega a estas franjas de edad. El propio Ximo Navarro amplió el pasado mes de abril por un año, aunque el acuerdo era de las semanas previas.

Vía: La Opinión A Coruña