Otra remontada dos visitas después

El Córdoba CF comenzó la temporada 2025-26 con una derrota en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ que echó por tierra las primeras ilusiones de los aficionados cordobesistas para la presente temporada, en la que el conjunto blanquiverde aspira a algo más que una permanencia.

Fichajes

Ante el Sporting de Gijón, Iván Ania dispuso un once inicial con tres caras nuevas sobre el césped: Sergi Guardiola, Franck Fomeyem e Ignasi Vilarrasa, es decir, que dos de esos tres fichajes se situaban en la defensa, repitiendo tan sólo Carlos Isaac -que fue de los mejores- y Rubén Alves -que se marchó lesionado- de la zaga de la pasada temporada. Pese a ello, los mayores errores del Córdoba CF se concentraron en la defensa, fallos que le costaron los tres puntos en disputa.

A pesar de terminar el encuentro con cinco fichajes sobre el terreno de juego, es decir, la mitad del equipo, el Córdoba CF se vio incapaz de hacer lo que sí hizo el Sporting de Gijón: remontar el resultado momentáneo. El gol de Jacobo González, muy ayudado en el tanto por el portero sportinguista, Rubén Yáñez, fue volteado por los tantos de César Gelabert -aún en la primera parte- y de Dubasin, que al igual que en la pasada campaña se convirtió en el verdugo del Córdoba CF de Iván Ania.

La anterior, en Burgos

Un Iván Ania que sufrió una nueva remontada en el marcador tres meses después. La última ocasión en la que el Córdoba CF se adelantó en el electrónico y fue rebasado luego por el rival ocurrió en Burgos, en la jornada 39 de la pasada temporada, penúltima como visitante, y en la que el conjunto castellano se impuso 3-2 al blanquiverde después de que este se adelantara hasta en dos ocasiones en el tanteo. El 0-1 lo anotó Pedro Ortiz (min. 22) y cinco minutos después el Burgos igualó por mediación de Fer Niño. De nuevo el Córdoba CF se puso por delante con un tanto de Theo Zidane (min. 58), pero los goles de Espiau (min. 70) y de Aitor Córdoba (min. 77) certificaron el triunfo burgalés y la remontada sufrida por el equipo cordobesista.

La última salida fuera de El Arcángel, la pasada campaña fue a Eibar (4-1), partido en la que el Córdoba apenas compitió, y el siguiente viaje fue el de este lunes, a Gijón, en donde el Córdoba CF fue remontado nuevamente. Aquella de Burgos fue la única remontada sufrida por el conjunto blanquiverde fuera de El Arcángel la pasada campaña, ya que las otras dos, ante el Racing de Santander (1-2) y el Huesca (1-2) fueron en casa.

En el lado contrario, remontadas a favor -sin contar igualadas, como la lograda en su visita al Levante-, el Córdoba CF logró la pasada temporada dos: dio la vuelta al 2-1 en el Heliodoro Rodríguez hasta el 2-3 final y, sobre todo, aquella conseguida de forma espectacular en Castalia, ante el Castellón (1-2), en el tiempo añadido.

Le puede el Sporting

Otro detalle que deja la derrota del Córdoba CF en la primera jornada de Liga es el duelo particular de Iván Ania ante el Sporting, ‘eterno rival’, dada la filiación oviedista del técnico blanquiverde. Como jugador, Iván Ania disfrutó, y no poco, de esa rivalidad, ya que de las diez ocasiones en las que se enfrentó al Sporting ganó en ocho y perdió sólo dos. No sólo le ganó jugando en el Oviedo (la mitad de ellas, cinco), sino que también lo hizo con la elástica del Gimnástic de Tarragona -dos partidos- y hasta con la del Lorca Deportiva, estas dos últimas, además, en El Molinón.

Sin embargo, el de este lunes era el cuarto encuentro que Iván Ania afrontaba como entrenador frente al Sporting, al que nunca ha ganado en el banquillo. Empató a uno en su primera visita a El Molinón, con el Racing de Santander, perdió la pasada campaña (2-0) con el Córdoba CF, con Dubasin poniendo la puntilla, empató en El Arcángel (1-1) en la recta final de la pasada campaña y este lunes, de nuevo con Dubasin cerrando el marcador, volvió a caer ante el Sporting. Un balance muy desigual del ovetense al mirar su estadística ante el eterno rival cuando se hace como jugador o como entrenador. Tendrá el encuentro de la segunda vuelta entre el Córdoba CF y el Sporting para empezar a reequilibrar esos números.