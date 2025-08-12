El rejuvenecimiento de la plantilla del Málaga CF

El Málaga CF tiene proyecto muy definido desde la llegada Loren Juarros a la dirección deportiva en el verano de 2023. Y dos años después ya se refleja ese plan en la plantilla blanquiazul. El club de Martiricos está decidido a apostar por su cantera y, cuando no sea posible, buscar fuera lo que no tiene en casa, siempre buscando perfiles que encajen a nivel deportivo y humano en el vestuario. Los fichajes de este mercado han dejado clara un plan decidido de rejuvenecer la plantilla, que la ha llevado a ser la más joven de la categoría, a excepción del filial de la Real Sociedad.

Baja la edad media

Este verano se han marchado o el club ha dejado marchar varios pesos pesados del vestuario blanquiazul. Jugadores como Manu Molina (33 años) o Dioni Villalba (35) que el curso pasado fueron importantes sobre el césped, pero que ya no entraban en los planes de futuro del club. Además de ellos, han salido otros jugadores que también habían alcanzado ya la treintena: Nelson Monte (30), Luca Sangalli (30), Yanis Rahmani (30) o Juan Hernández (30). Solo las salidas de Antoñito Cordero (18) o Kevin (24) bajan la edad media de los jugadores que se han marchado.

En su lugar, el Málaga CF ha fichado cinco futbolistas -más otro extremo que debería llegar en lo que resta de mercado- y ha apostado por dar el salto definitivo al primer equipo a jóvenes valores como Rafa Rodríguez, Chupete, Izan Merino y Ochoa, aunque estos tres últimos ya estuvieran plenamente integrados el curso pasado, aunque con ficha de canteranos. Estos movimientos y las cinco incorporaciones que se han firmado han bajado notablemente la edad media de la plantilla, que ahora queda, a falta de últimos movimientos, en 25,2 años. La más joven de la Segunda División, sin contar a la Real Sociedad B.

La edad media de los fichajes que han llegado este verano es calcada a la del global de la plantilla, 25,2 años. Eneko Jauregi es el más veterano de todos (29 años), mientras que Adrián Niño el más joven (21 años). En el centro, Joaquín Muñoz (26), Javi Montero (26) y Carlos Dotor (24). Y a falta de ese último retoque previsto para el extremo, solo cuatro futbolistas de la plantilla 2025/26 superan la treintena: Alfonso Herrero (31), Einar (31), Víctor García (31) y Luismi (33).

La Academia

El club apuesta, además, por futbolistas recién salidos de La Academia que, pese a su juventud, son futbolistas de pleno derecho de la primera plantilla. En la portería, junto a Alfonso Herrero, en Martiricos tienen plena confianza en Carlos López (20 años) como guardameta de presente y futuro. También, este curso le toca tener galones a Izan Merino (19 años), en su primera temporada con licencia profesional. Y el más joven de la plantilla es Aarón Ochoa (18 años). El hispano-irlandés podría mantenerse otro curso con ficha del filial para cuadrar el tema de las 25 fichas. Y en punta de ataque, Adrián Niño (21 años) y Chupete (20 años) pueden formar una de las duplas ofensivas más jóvenes de toda LaLiga Hypermotion.