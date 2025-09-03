Regreso al trabajo con Samu, Hugo y Mané
José Ángel continúa de baja y Mella ya está con la selección sub 20 de España
RAC
El Deportivo volvió a entrenar en Abegondo después de descansar el pasado martes. La escuadra dirigida por Antonio Hidalgo vivirá una semana corta antes de enfrentarse este sábado al Sporting de Gijón en Riazor, en un partido en el que se espera una grada prácticamente llena.
El técnico de Canovelles sigue echando mano del filial con varios nombres habituales: el zaguero Samu Fernández, el guardameta Hugo Ríos, y Alioune Mané, quien una semana más trabaja en dinámica de primer equipo. Ambos tendrán facilidad para compaginar el debut del Fabril en liga con el compromiso liguero del sábado, puesto que el filial jugará el domingo a las 12.00. José Ángel sigue de baja, mientras que Mella ya está con la selección y Lucas Noubi regresará mañana a A Coruña.
