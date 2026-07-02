El refugio personal de Ferran Torres (26 años) en Valencia: un municipio agrícola de 7.000 habitantes marcado por dos templos históricos

Ferran Torres, delantero del FC Barcelona y de la selección española, vive actualmente en Gavà, una zona costera situada a pocos minutos de Barcelona. Sin embargo, su identidad sigue ligada a Foios, el municipio valenciano donde pasó su infancia y donde conserva amistades, recuerdos y una conexión emocional que nunca ha perdido.

El futbolista ha explicado en varias ocasiones que creció en una calle tranquila, ideal para jugar, socializar y vivir sin prisas. En una entrevista con Panenka, recordaba: "Es un pueblo pequeño. Crecí allí y tengo a todos mis amigos. Era una calle tranquila donde vivía y se podía jugar".

Una de las anécdotas más singulares de sus inicios es que no necesitaba salir de casa para entrenar. Al vivir en una planta baja, montaba su propia portería y jugaba con sus perros, que actuaban como defensas improvisados.

Su familia siempre destacó su carisma, disciplina y actitud en el campo. "No piensas que vas a ser jugador de primera… Todos empezamos porque nos gusta estar con nuestros amigos", recordaba.

Patrimonio religioso: dos templos que definen la identidad del municipio

Foios conserva dos construcciones religiosas que son parte esencial de su historia y paisaje.

La Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, reconstruida en 1942 tras la Guerra Civil, es un edificio de estilo neoclásico situado entre huertas y junto a la Acequia Mayor. Su ubicación marca un punto de unión entre cuatro partidas del término municipal: la Fila, el Roll, els Alcavons y el Camino de Museros.

Foios / Archivo

Por otro lado, la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, conocida como la Catedral de l’Horta, es una joya del barroco valenciano. Su fachada monumental y su torre campanario de 50 metros la convierten en uno de los símbolos arquitectónicos más destacados de la comarca.

Naturaleza y tradición: la huerta como espacio de vida

La Huerta de Foios es uno de los grandes atractivos del municipio. Sus senderos y caminos rurales rodean el pueblo y ofrecen un entorno perfecto para pasear o ir en bicicleta. Entre campos de cultivo tradicionales, destacan las plantaciones de chufa, producto emblemático de la zona.

Foios / Archivo

Este paisaje agrícola no solo define la estética del municipio, sino también su ritmo de vida y su cultura, profundamente ligada a la tierra.

Gastronomía: identidad, creatividad y dulces tradicionales

En el centro del pueblo se encuentra Jadelu, uno de los restaurantes más reconocidos de la mancomunitat del Carraixet. Su cocina destaca por la creatividad, la fusión y el uso de materias primas locales. Sus arroces son especialmente populares, aunque cada plato busca ofrecer una experiencia gourmet completa.

Para los amantes del dulce, Foios es un destino imprescindible. En hornos tradicionales como El Forn Vell, El Forn Nou o Mónica, se elaboran productos emblemáticos como los rotllets mal fets, los pasteles de boniato o la Coca Cristina, recetas que forman parte de la memoria gastronómica del municipio.

El vínculo que permanece

Aunque Ferran Torres ha construido una carrera internacional y vive actualmente cerca de Barcelona, Foios sigue siendo su refugio emocional. Allí están sus raíces, sus primeros entrenamientos, sus amistades y los lugares que marcaron su infancia.

Un pueblo que, como él mismo reconoce, le dio una infancia feliz y un sueño que hoy es una realidad.