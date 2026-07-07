El refugio de Mikel Merino es un pueblo 4.000 habitantes de Navarra: "San Fermín me protege"

El partido de ayer contra Portugal fue un intercambio constante de golpes, ocasiones y tensión que mantuvo el marcador congelado en un 0-0 imposible de romper. España buscaba soluciones y Portugal resistía con una defensa férrea. Todo parecía encaminado a la prórroga hasta que, en el minuto 91, Mikel Merino apareció donde nadie lo esperaba.

Tras una asistencia milimétrica de Ferran Torres, el centrocampista navarro conectó un cabezazo que desató la euforia y dio a la selección el pase a los cuartos de final del Mundial. Igual que ya hizo en la Eurocopa contra Alemania, Merino volvió a ser decisivo en el momento más crítico.

Nada más terminar el encuentro, visiblemente emocionado, se acercó a las cámaras y gritó: "Viva San Fermín" y "San Fermín me protege", una declaración que conectó directamente con el inicio de las fiestas de Pamplona, su ciudad natal. En la sala de prensa, apareció con el pañuelo rojo al cuello y la equipación blanca de la selección, una imagen que coincidía con la indumentaria tradicional de los Sanfermines y que reforzó su vínculo con Navarra. El próximo rival de España será Bélgica.

Olite, el refugio medieval del héroe del Mundial

Olite, municipio navarro de apenas 4.000 habitantes, se ha convertido en un enclave especial para Merino.

Más allá de su papel como destino turístico, es el lugar que el futbolista eligió para celebrar su boda, un gesto que confirma su conexión profunda con su tierra.

El pueblo destaca por su imponente Palacio Real de Olite, una fortaleza gótica considerada una de las más espectaculares de Europa. Sus torres, murallas y jardines colgantes conforman un escenario medieval que atrae cada año a miles de visitantes y que ha sido utilizado en rodajes audiovisuales internacionales.

Castillo de Olite / Archivo

En este entorno histórico, Merino celebró uno de los días más importantes de su vida. La boda reunió a familiares, amigos y compañeros de profesión en un ambiente discreto que respetó la intimidad del jugador. Para los vecinos, el enlace supuso un acontecimiento especial que situó al municipio en el foco mediático sin alterar su habitual tranquilidad.

Boda de Mikel Merino y su mujer Lola Liberal en Olite / Archivo

Un vínculo que va más allá del fútbol

Merino, internacional con España y figura del Arsenal, ha encontrado en Navarra un espacio de desconexión lejos de la presión del fútbol profesional. Olite representa para él un refugio emocional, un lugar donde celebrar momentos personales y mantener viva su identidad.

El municipio combina su vocación turística con la vida cotidiana de sus habitantes, que conviven con un flujo constante de visitantes atraídos por su patrimonio arquitectónico. Este equilibrio entre historia, tradición y vida local ha convertido a Olite en un referente cultural dentro de Navarra.

La elección del futbolista refuerza la proyección del pueblo como un enclave que une deporte, patrimonio y raíces.

En plena euforia mundialista, Olite vuelve a aparecer en los titulares gracias a un jugador que no reniega de su origen y que, como él mismo dijo tras marcar el gol decisivo, siente que "San Fermín me protege".