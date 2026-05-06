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El refugio de Mikel Arteta: un paraíso de las Baleares con menos de 3.000 habitantes, donde se encuentra una villa exclusiva entre playas

El entrenador del Arsenal siempre que puede se escapa con su pareja, Lorena Bernal, y sus hijos a Portals Nous

Así es el refugio de Mikel Arteta

Así es el refugio de Mikel Arteta / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, está de enhorabuena. Ayer, consiguió clasificarse a la final de la Champions League tras derrotar al Atlético de Madrid y, además, la Premier League la tiene a tocar. Alejado de los terrenos de juego, el técnico español desconecta de todo el ruido mediático en Portals Nous, una exclusiva localidad de las Islas Baleares, Mallorca, de aproximadamente 2.600 habitantes.

No lo hace solo, ya que siempre va acompañado de su pareja, Lorena Bernal, y sus hijos: Gabriel, Daniel y Oliver. Es un punto de encuentro que tienen como fijo, ya que ahí encuentran la tranquilidad que a veces les falta en Londres.

La pareja del entrenador aseguró, cuando recibió junto a su esposo el premio Mallorquines de Verano 2023, que "le tengo mucho cariño a Mallorca, es uno de mis hogares, donde he echado raíces".

Portals Nous está ubicado en el municipio de Calvià, en la costa suroeste de Mallorca, a solo diez kilómetros de Palma. Es conocido por su ambiente tranquilo, aunque durante la temporada de verano aumenta notablemente la afluencia de turismo internacional, especialmente en la exclusiva marina de Puerto Portals, un puerto deportivo de gran prestigio.

Portals Nous

Portals Nous / Google

Una de las grandes atracciones de Portals Nous es la playa d’Oratori, también conocida como Cala Portals Nous. Galardonada con la bandera azul, destaca por su arena blanca y fina y sus aguas cristalinas, lo que la convierte en un lugar ideal para disfrutar de un día de relax junto al mar.

Playa d'Oratori

Playa d'Oratori / Google

En la zona también se encuentra la cala Bendinat, una pequeña playa situada junto al núcleo urbano de la localidad. De arena blanca y fina y aguas transparentes, está bien resguardada del oleaje, lo que la hace especialmente tranquila y agradable para el baño.

En el refugio de Arteta se pueden hacer miles de planes, entre los que destacan acudir a Marineland, un parque marino con delfines; ir a jugar al golf en Bendinat; o realizar rutas por senderos, desde donde se pueden disfrutar de agradables vistas de la costa.

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Entre las montañas de la localidad mallorquina se encuentra la Ermita de Portals Nous, que fue construida en 1865 bajo la dirección del arquitecto Antoni Sureda Villalonga.

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