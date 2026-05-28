El refugio de Iker Casillas: el diminuto pueblo de Ávila que se ha convertido en su segunda casa

Apenas suma 200 habitantes y se esconde entre las montañas de la Sierra de Gredos, pero este pequeño municipio abulense se ha convertido en un lugar de referencia para los seguidores de Iker Casillas.

El exguardameta mantiene un fuerte vínculo con Navalacruz, donde posee dos viviendas y pasa largas temporadas, convirtiendo este rincón silencioso en un atractivo turístico para amantes del deporte y de la naturaleza.

"Él fue el primero que dio a conocer Navalacruz", recordaba en 2023 el alcalde del municipio, Benigno González Casillas, en una entrevista con El Español. Sus visitas, frecuentes y discretas, han impulsado la visibilidad de un pueblo que conserva intacta su esencia rural.

Un impacto que se nota cada mes

"Casi todos los meses viene un fin de semana y el balance es muy positivo. Nosotros estamos muy contentos de que él continúe promocionando Navalacruz como lo ha hecho desde hace mucho tiempo", explicaba el alcalde.

El municipio, enclavado en las estribaciones septentrionales de la Sierra de Gredos, se encuentra a 44 kilómetros de Ávila y está rodeado de valles fluviales, pastizales de alta montaña y formaciones graníticas que culminan en el Pico Zapatero, de 2.160 metros. Un entorno que atrae a senderistas y curiosos que llegan animados por la presencia del exportero.

Arquitectura, historia y leyendas en cada rincón

La belleza de Navalacruz se aprecia desde sus cimientos, con sus casas tradicionales serranas construidas en granito sin argamasa. Su Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, conserva un campanario imponente y una colección de pinturas y retablos renacentistas.

En los alrededores destacan:

Ermita de la Virgen de las Longueras , centro de devoción local

, centro de devoción local Castro de Ulaca , uno de los castros celtas más grandes de la Península Ibérica

, uno de los castros celtas más grandes de la Península Ibérica Castillo de Aunqueospese, fortaleza del siglo XV-XVI envuelta en una leyenda de amor prohibido

La historia cuenta que Don Álvar Dávila, enamorado de Doña Guiomar de Zuazo, construyó la fortaleza para poder verla desde la distancia pese a la oposición del padre de ella. De ahí su nombre: "La veré, mal que os pese… aunque os pese".

Los Harramachos: la tradición que sorprende a los visitantes

En el corazón del pueblo se celebra uno de sus mayores tesoros culturales: Los Harramachos de Navalacruz, una mascarada invernal declarada Bien de Interés Cultural.

Cada sábado de Carnaval, los quintos y vecinos se visten con sacos de arpillera, paja, máscaras y cencerros, y recorren las calles para ahuyentar los malos espíritus.

El rito incluye:

La aparición de La Vaquilla.

El cruce simbólico del río por parte del quinto que hace de alcalde.

El toreo ritual.

La quema de peleles de paja en la plaza.

Una celebración ancestral que mezcla misticismo, identidad y comunidad, y que cada año atrae a más visitantes.