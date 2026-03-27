El refugio de Gerard Piqué donde disfruta cada verano: 500 habitantes y de las zonas más tranquilas para desconectar

Gerard Piqué, cuando tiene tiempo, siempre baja a Catalunya. El presidente del Andorra reside en el país Tricolor, pero su conexión con Catalunya es innegable. Es su 'hábitat natural' y ahí vive toda su familia. Además, tiene el proyecto de la Kings League, lo que le obliga a desplazarse hasta el 'Cupra Arena' para presenciar los partidos.

Pero hay momentos en los que el excentral del Barça necesita estar alejado de los focos. Hacer una pausa en su trabajo y pasar tiempo con su pareja, Clara Chía. Para ello, se compró una casa hace unos años en la baja Cerdanya. Una zona que le proporciona tranquilidad absoluta.

Fuet, fuego y su familia

En este rincón de montaña no hay fotógrafos esperando ni seguidores pendientes de cada movimiento. Lo que predomina es el silencio, el aire limpio y la vida pausada, con paisajes donde apenas se escucha algo más que la naturaleza. "Allí estás tranquilo, comes bien y nadie te molesta. Me encanta llegar, encender la chimenea y comer fuet", contó Piqué en alguna ocasión.

El municipio en cuestión es Bolvir, una pequeña localidad muy cercana a Puigcerdà. Desde hace años, esta zona ha sido elegida por familias influyentes de Catalunya como destino para sus segundas residencias, atraídas por su entorno privilegiado. Allí, el exjugador construyó una vivienda de estilo moderno con materiales tradicionales como piedra y madera, combinados con amplios ventanales abiertos al paisaje del Pirineo.

Piqué / Sara Fernández / Foto: José Luis Roca

En este entorno, Piqué ha logrado algo difícil de conseguir en Barcelona: pasar desapercibido. Durante los meses de verano, la población crece de forma moderada con la llegada de visitantes que buscan lo mismo: desconectar.

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El pueblo, con apenas 493 habitantes, ofrece lo esencial: restaurantes tranquilos, pequeños comercios y un ambiente relajado. A poca distancia, Puigcerdà aporta algo más de movimiento, aunque lo suficiente para que personas como Piqué puedan seguir disfrutando de la discreción que tanto valoran.