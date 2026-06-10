El refugio de Borja Iglesias (33 años) en Santiago de Compostela: estilo retro, concepto abierto y un rincón para el café

Borja Iglesias recibió el premio a su excelente temporada con la llamada de Luis de la Fuente, seleccionador nacional. El delantero del Celta de Vigo, nacido en Santiago de Compostela, volvió a vivir un gran gran momento de forma desde que aterrizó en el norte de españa, tras una temporada oscura en Leverkusen y en el Betis.

Lo que quería el jugador del Celta era sentirse valorado, y en Vigo ha encontrado un contexto perfecto para adaptarse a su fútbol y poder demostrar que es un jugador que tiene las capacidades de jugar un Mundial. Porque Borja, 'el Panda', es diferencial, pero también una persona que se sale del típico estereotipo de futbolista.

Es un jugador humilde y sencillo, sin grandes 'películas' y con una sonrisa entre oreja y oreja. Si el fútbol le sonríe, su vida personal también, donde disfruta de una etapa de estabilidad en el ámbito personal junto a su pareja, la creadora de contenido María Valero.

Santiago de Compostela, un lugar tranquilo

La pareja eligió Galicia, su lugar de origen, para construir su casa y desarrollar una rutina alejada del ruido mediático. Allí comparten vivienda desde hace varios años, acompañados por sus perros y rodeados de un entorno tranquilo que les permite desconectar de las exigencias de sus respectivas profesiones. Su casa refleja precisamente esa búsqueda de comodidad y autenticidad.

Lejos de los grandes chalets y de las decoraciones excesivamente lujosas que suelen asociarse a las estrellas del deporte, la vivienda de Borja Iglesias tiene una personalidad muy definida. Cada estancia transmite cercanía y una sensación de hogar real, donde los espacios están pensados para ser disfrutados y no únicamente para impresionar.

La zona principal de la vivienda se organiza en un concepto abierto donde salón, comedor y cocina conviven sin barreras visuales. La madera tiene un papel protagonista en el conjunto, aportando calidez y cohesión a una decoración en la que predominan las piezas con carácter propio. El resultado es un ambiente acogedor y dinámico que invita a compartir tiempo en familia o con amigos.

Uno de los elementos más llamativos de la casa es la presencia de libros, plantas y objetos decorativos cuidadosamente integrados en el entorno. Las paredes también contribuyen a definir la identidad de la vivienda gracias a diversas obras artísticas de gran tamaño que aportan color y energía. Entre ellas sobresale un mural de inspiración urbana que se convierte en el principal foco visual del salón.

Amante del café

Sin embargo, si hay un rincón que ha conquistado a quienes siguen a la pareja en redes sociales, ese es el espacio dedicado al café. Borja contó en una entrevista que se llevará un 'kit' entero para hacer café durante el Mundial y compartirlo junto a sus compañeors.

Las tres cosas que se llevará Borja Iglesias al Mundial / SPORT

Situado junto al comedor, cuenta con un pequeño mueble auxiliar donde se organizan la cafetera, el molinillo y distintos accesorios para la preparación de esta bebida. Se trata de una zona sencilla, pero cargada de significado dentro de la rutina diaria de ambos.

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El detalle más reconocible de este rincón es un cartel vintage con la palabra “Cafetería”, convertido con el tiempo en una de las señas de identidad de la vivienda. Más allá de su valor decorativo, representa esos pequeños momentos de pausa que la pareja reserva para disfrutar juntos, lejos de compromisos profesionales y de la exposición pública.