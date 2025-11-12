La reflexión de Thierry Henry sobre Jérémy Doku que se puede aplicar a todo: "A veces hay que frenar para ver toda la imagen"

Se suele decir que lo que diferencia el fútbol de primera división del resto de categorías es el ritmo de juego y la velocidad con la que circula el balón entre los jugadores. Elevándolo a un nivel más allá, los equipos de la élite europea son los que llevan esto a la máxima expresión, por eso los partidos de Champions League son el mejor escenario para disfrutar del fútbol durante la temporada.

Sin embargo, no todos los jugadores son capaces de adaptarse de la misma manera a este estilo y aunque sean muy buenos, de tanto en tanto necesitan un guía, su entrenador. Uno de los casos es el de Jérémy Doku, el extremo belga superveloz del Manchester City, pero que en sus inicios le costaba elegir bien en la toma de decisiones enfrente de la portería.

Jeremy Doku celebra un gol del Manchester City. / EFE

En su caso, fue su exentrenador con la selección nacional, Thierry Henry, quien le supo exponer qué fallaba en su juego. El campeón de Europa con el FC Barcelona dejó una reflexión que puede aplicarse a la vida en general, pues tiene validez más allá de cualquier situación sobre el césped.

Así lo revelaron ambos en una charla tras la victoria 'citizen' en Dortmund de hace unos días donde maestro y discípulo se reencontraron, ahora con el francés como comentarista en la cadena norteamericana CBS: "Fue la primera persona que me habló de mi uno contra uno, y de cómo puedo ser mejor y más efectivo... Me decían que debía generar más, pero nunca me habían explicado cómo hacerlo", indica el joven de 23 años.

Thierry Henry es uno de los comentaristas de la Champions League de CBS. / ·

Por su parte, Henry comentaba que "Jérémy es un jugador que no sabe cuan bueno es. No tiene límites, pero necesita una guía". Fue entonces cuando al leyenda francesa aprovechó para explicar que no sirve de nada solamente recalcar lo que se tiene que mejorar.

"Cuando le explicas algo a una persona, si no incluyes el duro proceso (hasta conseguirlo), no llegará a comprender qué necesita (para que ocurra el cambio). Así, todos sabemos que puede finalizar tras un uno contra uno, pero a veces hay que bajar el ritmo para ser capaz de volver a arrancar y ver toda la imagen al completo", indicaba el extécnico de Bélgica.

"Cuando levantas la mirada, los ojos pueden ser muy traicioneros. ¿Qué ves, el problema o la solución?", añade 'Titi', que remata señalando que el problema es que "los ojos pueden engañarte para ver solo el problema", existiendo la opción de encontrar la resolución.

Esta reflexión, aunque estuvo claramente enfocada en el rendimiento deportivo, puede servir para cualquier persona que se sienta estancada con un problema y que no encuentre el camino hacia la luz. A veces, es mejor parar un poco para reponerse y ser capaz de ver las cosas con perspectiva, algo que cada día cuesta más por el ritmo de vida acelerado de la vida de hoy.