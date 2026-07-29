La reflexión de Mikel Oyarzabal (29 años) sobre sus estudios: "Estudié por la insistencia de mis padres y la Real Sociedad siempre me ha ayudado para que pudiera hacer los exámenes"

Mikel Oyarzabal fue una pieza indiscutible para Luis de la Fuente durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero de la Real Sociedad fue el '9' titular y anotó cinco tantos, el más importante en semifinales ante Francia. El atacante no falló desde los once metros y adelantó a La Roja, marcando un gol que jamás olvidará.

El futbolista del conjunto vasco siempre ha mantenido un perfil discreto, a pesar de la fama cosechada a lo largo de los últimos años. En gran parte, es por la educación que recibió por parte de sus padres, Ernesto Oyarzabal y Dorleta Ugarte.

Además, el futbolista de Eibar no dejó nunca de lado los estudios y se graduó en Administración y Dirección de Empresas.

No fue nada fácil para él compaginar ambas cosas, pero aguantó "principalmente por la insistencia de mis padres en que la educación y continuar formándome era algo que tenía que seguir haciendo independientemente de mi carrera futbolística", según destapó en una entrevista.

"Después está la labor de los docentes y de una de las secretarias de la facultad que hicieron todo lo posible para compaginar calendarios y pudiera hacer exámenes, presentar trabajos… La Real Sociedad también siempre ha puesto a mi disposición todas las ayudas para que pudiera ser posible", comentó.

Oyarzabal celebra un gol con la Real Sociedad / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

"Los estudios me han sido muy útiles"

Tiene claro que sus estudios le ayudan a su carrera deportiva: "La formación, sea del tipo que sea, siempre va a ayudar. La constancia en el estudio es algo que me ayuda a ser constante en el trabajo y esfuerzo físico que requiere la élite en el fútbol".

Mikel Oyarzabal dedicándole su primer gol contra Austria a su futuro hijo / Archivo

Sobre sus estudios en ADE, Oyarzabal fue claro: "Los conocimientos adquiridos en el grado también me han sido muy útiles a lo largo de mi carrera para conocer perfectamente todos los detalles contractuales y de cara a mi futuro post-fútbol".

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El futbolista de la Real Sociedad recibió el III Premio Deusto Valores en el Deporte, que reconoce el valor del esfuerzo y la tenacidad. "Supone un gran orgullo recibir este premio. Todos los galardones que he recibido hasta ahora estaban relacionados con mi trabajo sobre el campo y que también reconozcan esta otra faceta es algo muy bonito", sentenció.