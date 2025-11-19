La inédita reflexión de Pepe Mel al ver a Pedri entrenar por primera vez: "Este chico es millonario y todavía no lo sabe"

Empieza a ser difícil definir a Pedri como futbolista. El jugador del FC Barcelona está rindiendo a un nivel excepcional, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo, por no decir el mejor. El canario llegó procedente de Las Palmas en 2020 por únicamente cinco millones de euros, más variables que dependían de varias cláusulas del contrato.

Mateu Alemany fue quien más apostó por Pedri tras verlo jugar con Las Palmas. El exdirector deportivo del Barça no dejó pasar la oportunidad de fichar al canario por un precio que hoy resulta irrisorio. Antes de llegar a la élite del fútbol, Pedri tuvo que sobresalir con Las Palmas, donde Fabio González, excapitán de Las Palmas, se convirtió en uno de sus principales apoyos dentro del vestuario.

El excapitán de Las Palmas acudió al pódcast 'Quien Marca Gana' donde explicó cómo vivió el primer entrenamiento de Pedri, quien tenía apenas 16 años, entre otros temas. El de Tegueste llegó al entreno y se puso al margen del equipo, lo que no pasó por desapercibido por Fabio, que tenía ficha del primer equipo pero con dorsal del filial.

"Veo a un chico juvenil allí, solo, entonces intento hablar con él. Oye, ¿necesitas algo? No, no, no. El callado", comentó. Al empezar el entrenamiento, el entrenador Pepe Mel preparó un ejercicio de emparejamiento y le tocó defender a Pedri.

Pedri, con la camiseta de Las Palmas / EFE

La primera sensación que tuvo Fabio González fue de "este me lo como yo". No obstante, fue al revés: "Empieza a girarse para un lado con la izquierda, empieza a girarse para la derecha... yo decía este esta fresco y por eso va en moto".

En la siguiente sesión, Pedri volvió a destacar por encima de todos. El equipo, que se encontraba en pretemporada, viajó a Marbella, y durante la concentración, Pepe Mel comentó a todo el vestuario: "Este chico es millonario y todavía no lo sabe".

Después de la pretemporada en Marbella, el excapitán de Las Palmas se volcó con Pedri y le ayudó en todo: "Me comprometo a ir a buscarlo todos los días en coche para ir a entrenar a Barranco Seco".

"Entonces ahí hicimos muy buena amiga", destapó en el pódcast 'Quien Marca Gana'. Aunque llevan vidas completamente distintas, ambos siguen en contacto.