La reflexión de Gonzalo Bernardos sobre el arbitraje español: "Hemos vuelto a ver qué malos profesionales son"

Gonzalo Bernardos vuelve a estar en el punto de mira. El economista y profesor de la Universidad de Barcelona se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus declaraciones sobre la gestión del Gobierno, sino por su opinión sobre el empate in extremis que consiguió ayer el Espanyol ante el Sevilla (1-1).

El seguidor del Espanyol empezó diciendo en X, antes conocido como Twitter, que "lo que he visto me suena a déjà vu, como el año pasado".

El principal motivo que dio es que "no hay sistema de juego", lo que significa que no hay un futbolista organizador, algo de lo que carece la plantilla desde hace varias temporadas.

Otro de los aspectos que no entiende es la suplencia de Riedel: "El único defensa que sabe jugar al fútbol se queda en el banquillo". Tampoco entiende el mal estado físico de la mayoría de la plantilla: "Falta físico para ganar duelos a la mayor parte de los jugadores".

Riedel, en acción en la pretemporada / RCD Espanyol

El profesor de la Universidad de Barcelona alucinó con la actuación arbitral de Miguel Sesma Espinosa, quien anuló, gracias a la ayuda de la Sala VAR, el tanto inicial de Omar El Hilali: "En Cornellá - El Prat, hemos vuelto a ver qué malos profesionales son los árbitros españoles (el principal y el del VAR). Ni uno ni el otro tienen criterio".

No dudó en reconocer que "la plantilla del Espanyol sigue teniendo deficiencias, pero es mucho mejor que la del año pasado. No obstante, seguimos jugando mal. Si no mejoramos, ¿quién es el culpable?". Sin mencionarlo, Bernardos apuntó indirectamente a Manolo González.

Manolo Gonzalez, técnico del RCD Espanyol, en el banquillo de Cornellà / Europa Press

No todo son malas noticias, debido a que el economista valoró positivamente los minutos jugados de Marcos Fernández, quien además anotó el tanto del empate en el descuento.

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"No solo me ha gustado porque haya marcado el gol. En primer lugar, tenía muchas ganas de participar en el juego. En segundo, demostró la capacidad de estar en el sitio donde debe estar un delantero. Y, en tercer lugar, y lo más importante, mostró un gran olfato goleador", aseguró en X.