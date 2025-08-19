El reencuentro del Real Zaragoza con Jesús Vallejo ya tiene fecha y hora
El Real Zaragoza se enfrentará al Albacete el lunes 15 de septiembre a las 20.30 horas
Arturo Pola
Uno de los encuentros que más morbo puede generar esta temporada ya tiene fecha y hora. El Real Zaragoza se medirá al Albacete de Jesús Vallejo el lunes 15 de septiembre a partir de las 20.30 horas. Volverá a enfrentarse el que fuera capitán de los blanquillos a su equipo del alma después de que el club aragonés no se interesara por él cuando salió del Real Madrid y su destino parecía estar en Segunda División. El encuentro, correspondiente a la jornada 5, se disputará en el Ibercaja Estadio.
"Lo cierto es que no he recibido oferta del Real Zaragoza este verano. Me he centrado en los clubes de los que tenía ofertas, uno de ellos, el Albacete", dijo en una entrevista reciente con Radio Marca. "Siempre lo he dicho: si en algún momento la gente que está en el Real Zaragoza lo considera, yo estaré totalmente abierto a escuchar", añadió.
Fu el propio Txema Indias, director deportivo zaragocista, el que reconoció, en la presentación de Sebas Moyano y Tachi, que Vallejo no había sido una opción para reforzar la defensa.
