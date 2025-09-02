Reencuentro con Pablo Vázquez el próximo sábado ante el Sporting
Antonio Hidalgo dispondrá de pocos días para preparar la visita del Sporting de Gijón el próximo sábado 6 de septiembre. El partido arrancará a las 16.15 y se espera una gran expectación por la cercanía, la rivalidad, y el buen horario para los aficionados. Será, también, el reencuentro de Riazor con Pablo Vázquez .
