Redru y Elena, citadas con la selección española sub 19
Ambas han tenido minutos en Liga F con el Dépor Abanca
RAC
La selección sub 19 arranca una nueva etapa con David Aznar al mando, quien ha citado a las deportivistas Redru y Elena Vázquez para unos entrenamientos en octubre, del día 6 al 8. El premio a un comienzo de temporada en están sumando minutos de manera continuada en el primer equipo en la Liga F.
David Aznar sustituye a Javi Lerga en la sub 19. La concentración se llevará a cabo en Alfaz del Pi (Alicante) del 6 al 8 de octubre. Elena y Redru entran así en órbita de cara al europeo de la misma categoría. La primera parada de la sub 19 será la Ronda 1 del Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA 2025/26. España, encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Bélgica e Islas Feroe, debutará frente a este último equipo el próximo 26 de noviembre. El 29 de noviembre se enfrentará a Bélgica y el 2 de diciembre, a Alemania.
Vía: La Opinión A Coruña
