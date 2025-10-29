De récord y de colección: así son las Kipsta CLR Elite FG edición limitada, las botas con las que Griezmann celebra sus 200 goles con el Atlético

Antoine Griezmann ya es leyenda viva del Atlético de Madrid. El delantero francés ha sido parte importante de de los años más gloriosa del conjunto rojiblanco, contribuyendo activamente en el asentamiento del club en la élite del fútbol mundial.

A lo largo de las 10 temporadas en las que ha vestido los colores del Atlético de Madrid, Griezmann se ha convertido en el máximo goleador histórico del club y en el sexto futbolista con más partidos a sus espaldas.

Hace tiempo que Griezmann superó el registro del legendario Luis Aragonés, que celebró 172 goles como rojiblanco entre 1964 y 1974. Sin embargo, no ha sido hasta esta temporada cuando ha conseguido redondear su récord, estableciendo el techo en los 200 tantos.

Griezmann celebra sus 200 goles con la camiseta del Atlético. / AFP7 vía Europa Press

El gol 200 de Griezmann con el Atlético de Madrid llegó en un momento inmejorable. Pocos días después de apuntarse el tanto que completaba la 'manita' frente al Real Madrid en el derbi (5-2), el francés pudo celebrar esta cifra redonda frente a su afición en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, en la que los rojiblancos completaron la segunda goleada de la temporada al endosarle un doloroso 5-1 al Eintracht de Frankfurt.

Unas botas a la altura de la leyenda de Griezmann con el Atlético

Para celebrar los 200 goles de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid, la marca deportiva Decathlon ha lanzado una edición limitada y exclusiva de las botas Kipsta CLR Elite FG, las mismas que acostumbra a lucir el jugador. Cada detalle que da forma a las nuevas 'armas' del ariete galo está pensado al detalle para rendir homenaje al hito alcanzado el pasado 30 de septiembre.

Así son las Kipsta CLR Elite FG, las botas que conmemoran los 200 goles de Griezmann con el Atlético / Decathlon

Con menos de 200 gramos de peso, las botas combinan "ligereza, velocidad y precisión" a partes iguales. Estos elementos conviven gracias a la combinación entre la tecnología 'Skin Touch Control', que "ofrece un contacto tipo segunda piel", con la rigidez y ligereza de la suela, que "proporciona dinamismo y explosividad en cada aceleración".

Así son las Kipsta CLR Elite FG, las botas que conmemoran los 200 goles de Griezmann con el Atlético / Decathlon

Como broche, unos tacos en forma de rombo que "agarre ideal para cambios de dirección rápidos y precisos, adaptándose a un estilo de juego veloz y técnico".

Este modelo de botas CLR Elite FG, personalizadas según las preferencias de Griezmann, se trata de una edición limitada y exclusiva. Apenas existirán 200 ejemplares, todos ellos de la talla 44 (la misma que utiliza Griezmann) y nada fáciles de conseguir.