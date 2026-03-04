El 'recital' con el balón de Sydney Sweeney, estrella de Hollywood: "Quería ser como Cristiano"

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a captar la atención del público. Esta vez, en un escenario diferente, lejos de los platos. Lo hizo en el Estadio Jose Alvalade, al saltar al terreno de juego después del triunfo 3-0 del Sporting Clube de Portugal frente al GD Estoril Praia en la Primeira Liga.

Con 28 años, la estrella de Hollywood es una apasionada del fútbol. Estuvo sobre el césped mostrando su calidad con el balón y diviertiéndose sobre el césped, antte la mirada de la afición. Durante su paso por Portugal, Sweeney también habló sobre su referente. La protagonista de The White Lotus confesó que su jugador favorito es Cristiano Ronaldo, a quien considera una gran inspiración por su mentalidad competitiva.

“Cristiano Ronaldo es mi futbolista favorito. Soy muy competitiva y, si me dedicara profesionalmente al fútbol, él sería mi modelo a seguir”, expresó la actriz durante su visita al estadio donde el delantero portugués dio sus primeros pasos antes de dar el salto internacional.

Un referente en Lisboa

Cabe recordar que Ronaldo se formó en la cantera del Sporting antes de fichar por el Manchester United en 2003. En su estancia en Lisboa, Sweeney recibió un trato especial por parte del club. El directivo André Bernardo le entregó una camiseta personalizada con su nombre en la espalda. La actriz lució gorra, sudadera con capucha, chaqueta de cuero y jeans mientras disfrutaba del ambiente del estadio.

La intérprete presenció el encuentro desde el palco antes de bajar al césped, donde incluso se animó a marcar un gol simbólico. Tras anotar, imitó la celebración de taparse los oídos que el mediocampista del United, Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo, su ídolo, milita en el Al-Nassr FC de Arabia Saudita, equipo al que entró en 2023 tras finalizar su segunda etapa en el Manchester United. Desde su llegada, ha acumulado 115 goles en 131 partidos oficiales y busca conquistar su primer título de liga en la Saudi Pro League con el conjunto saudí.