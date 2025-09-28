El Real Zaragoza vuelve a la zona de descenso

La victoria contra el Mirandés en Vitoria el viernes permitió que el Real Zaragoza abandonase la penúltima posición y también dejara la zona de peligro, pero no le ha sacado fuera del descenso con los resultados del fin de semana, que le han devuelto a esos puestos más bajos.

Este domingo le superaron la Cultural Leonesa, que ganó de forma sorprendente en Pucela al Valladolid con un gol de Diego Colado, el Albacete, que firmó una gran remontada en Gijón contra el Sporting tras ir perdiendo por 3-0 y vencer por 3-4 con una diana de penalti de Morci sobre la bocina, y el Sanse con su empate en casa ante el Córdoba, rival de los zaragocistas el domingo (14.00 h.) en el Ibercaja Estadio.

El Córdoba es el que está justo por debajo del Zaragoza de Gabi, que con 6 puntos abre la zona de descenso como decimonoveno (empatado con el Sanse y con peor diferencia de goles que los realistas) y los cordobeses tienen el mismo balance que los zaragocistas, que perderían una posición más si el Castellón puntúa en Butarque este lunes.

Vía: El Periódico de Aragón