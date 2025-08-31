El Real Zaragoza ultima la llegada de Andrada como alternativa a Cárdenas

Sorpresa mayúscula en el Real Zaragoza. Cuando todo indicaba que el club aragonés había cumplido al fin su deseo de hacerse con los servicios del portero catalán Dani Cárdenas, suplente ayer con el Rayo Vallecano ante el Barcelona, el meta no vendrá, salvo otro radical giro de los acontecimientos, a la capital aragonesa, ya que el Zaragoza, cansado de esperar, parece decidido finalmente a renunciar a Cárdenas y recurrir al plan B, el argentino de 34 años Esteban Andrada.

Aunque las sorpresas de la frenética jornada posterior al encuentro ante el Castellón no acabaron ahí, ya que, a primera hora de la tarde, el Zaragoza anunció el traspaso de Ager Aketxe al Johor DT de Malasia. Aketxe, que se va tras una sola temporada en el Zaragoza, se marcha traspasado a coste cero más objetivos.

La llegada de Dani Cárdenas, junto a la de Paul Akouokou la más trabajada del verano del Real Zaragoza, parecía ya resuelta en la práctica sobre la bocina del mercado. Este diario ya adelantó el 17 de julio que era el gran objetivo para la portería y el lunes pasado también contó la operación que iba a suponer su salida del conjunto vallecano, que no iba a abrirle la puerta hasta no tener un sustituto y que el objetivo rayista era Luis Maximiano, lo que abría de par en par la puerta del Zaragoza para hacerse con Cárdenas. Incluso, desde el entorno del portero se daba por hecha su llegada a la capital aragonesa.

Sin embargo, el Zaragoza parece decidido a no esperar más y, a falta de apenas unas horas para el final del mercado, optó finalmente por la opción alternativa. Según reveló el periodista mexicano César Luis Merlo, Esteban Andrada, meta argentino del Rayados de Monterrey, era el elegido para competir por el puesto con Adrián Rodríguez.

Andrada, que fue operado hace un mes de una bursitis en el codo, tenía prácticamente apalabrada su llegada a Arabia para jugar en el Al-Najima. Sin embargo, la irrupción en escena del Real Zaragoza lo cambió todo y el guardameta desestimó por completo la oferta asiática para aceptar la oferta del club aragonés. El acuerdo, en principio, se rubricaría a través de una cesión con opción de compra establecida en 1,5 millón de euros en caso de ascenso a Primera División, si bien también podría darse en función de otros objetivos.

Andrada, que acumula más de 160 partidos jugados en México, ha pertenecido a lo largo de su carrera deportiva a clubs de la talla del Arsenal, Lanus o Boca Juniors. El sabandija, que fue titular con Rayados en varios partidos del pasado Mundial de Clubs, tiene contrato hasta 2027, pero la entidad azteca le trasladó recientemente que no tenía garantizada la titularidad. Ya recuperado de la intevención quirúrgica a la que fue sometido hace unas semanas, el argentino, a la sombra del uruguayo Santiago Mele, no entraba en los planes de Rayados para el Apertura 2025

Aketxe, a Malasia

Ager Aketxe, por su parte, deja el Real Zaragoza y se va a Malasia solo horas después que el futbolista fuera titular en Castellón. Avisó en rueda de prensa Gabi de que podía haber alguna salida inesperada y así ha sido. Acaba así una decepcionante etapa del futbolista vasco en la capital aragonesa tras haber sido el fichaje estrella de los blanquillos la pasada campaña.

En concreto, Aketxe, a sus 31 años, jugará en el Johor DT. «Desde el Real Zaragoza damos las gracias a Aketxe por su profesionalidad y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en su carrera», dice el club en el comunicado en el que se ha anunciado su traspaso. Aketxe llegó a Zaragoza la temporada pasada procedente de la SD Eibar y en esta etapa como blanquillo ha disputado 38 partidos en los que ha marcado dos goles y repartido tres asistencias. Hasta ahora había sido titular en dos de los tres encuentros ligueros.

El adiós de Aketxe, que ha marcado dos goles en su estancia como jugador zaragocista, supone la salida de uno de los salarios más altos de la plantilla (en torno a 700.000 euros) y ofrece a Txema Indias un soplo de aire fresco en el limite salarial y está por ver cómo utiliza ese recuerdo el director deportivo en lo que se auguran unas últimas horas de mercado apasionantes. El vasco recibió una oferta irrechazable del Johor DT, que logró su objetivo tras una operación fugaz apremiada por el cierre de mercado en Malasia ayer a las 18.00 horas de España.

Sin Aketxe y con Cárdenas más lejos, Esteban Andrada apunta a convertirse en las próximas horas en nuevo jugador del Real Zaragoza, que, de este modo, contaría con dos porteros cedidos, algo que no suele ser habitual.