Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El Real Zaragoza supera los 23.000 socios

El club blanquillo ha anunciado este viernes que la cifra de abonados asciende a 18.352 Zaragocistas Abonados y 4.665 Zaragocistas

La afición del Real Zaragoza, en el Ibercaja Estadio

La afición del Real Zaragoza, en el Ibercaja Estadio / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Real Zaragoza sigue sumando más abonados entrado el mes de septiembre y el club blanquillo ha anunciado este jueves que la cifra de socios ha alcanzado 23.017 socios totales. De esa importantísima suma, 18.352 corresponden a la categoría de 'Zaragocistas Abonados', mientras que los 4.665 restantes a la de 'Zaragocistas'. "Estos guarismos son un broche de oro a la campaña de socios 2025/26 iniciada durante el pasado verano, siendo una muestra de compromiso y fidelidad por parte de la afición al escudo del león", valora la entidad.

Respecto, al pasado recuento del mes de agosto, los abonados han aumentado en 1.000 más y es "importante recordar todo aquel que lo desee puede hacerse el carnet zaragocista y formar parte de la familia blanquilla. Una vinculación que ofrece numerosas ventajas (número de socio y antigüedad, carnet conmemorativo, segunda prioridad de elección de asiento en el futuro Ibercaja Romareda, prioridad en la compra de entradas, acceso a sorteos exclusivos, además de otras ventajas y promociones…)", apunta el Real Zaragoza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas