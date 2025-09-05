El Real Zaragoza supera los 23.000 socios

El Real Zaragoza sigue sumando más abonados entrado el mes de septiembre y el club blanquillo ha anunciado este jueves que la cifra de socios ha alcanzado 23.017 socios totales. De esa importantísima suma, 18.352 corresponden a la categoría de 'Zaragocistas Abonados', mientras que los 4.665 restantes a la de 'Zaragocistas'. "Estos guarismos son un broche de oro a la campaña de socios 2025/26 iniciada durante el pasado verano, siendo una muestra de compromiso y fidelidad por parte de la afición al escudo del león", valora la entidad.

Respecto, al pasado recuento del mes de agosto, los abonados han aumentado en 1.000 más y es "importante recordar todo aquel que lo desee puede hacerse el carnet zaragocista y formar parte de la familia blanquilla. Una vinculación que ofrece numerosas ventajas (número de socio y antigüedad, carnet conmemorativo, segunda prioridad de elección de asiento en el futuro Ibercaja Romareda, prioridad en la compra de entradas, acceso a sorteos exclusivos, además de otras ventajas y promociones…)", apunta el Real Zaragoza.