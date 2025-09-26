Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El Real Zaragoza revive y consigue su primera victoria del curso ante el Mirandés (0-1)

El equipo mejora y sale del descenso tras levantarse con un golazo de Moyano

Moyano se estrena como goleador en el Real Zaragoza

Moyano se estrena como goleador en el Real Zaragoza / Real Zaragoza

Mario Jiménez

Zaragoza

Vía: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas