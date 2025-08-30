Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Real Zaragoza resiste al dominio del Castellón y suma su primer punto (1-1)

Tres paradas de Adrián y un gol de Dani Gómez en el 85', tras revisión de VAR, dan un puntazo

La alineación del Real Zaragoza en Castellón

La alineación del Real Zaragoza en Castellón

Mario Jiménez

