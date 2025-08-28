El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar

El Real Zaragoza ha rechazado en las últimas horas dos ofertas de cesión para Samed Bazdar, ambas provenían del extranjero, en concreto de Portugal, de la Liga Betclic, y de Bélgica, de la Pro League, y suponían jugar en la élite de esos países. Ninguna de esas propuestas ha prosperado porque el Zaragoza solo contempla ofertas de traspaso, como la que recibió y rechazó a finales de julio del Rubin Kazan ruso, y no va a acceder a ese préstamo. Bazdar tampoco era partidario de jugar en ambos clubs, por lo que ambas opciones ya han sido por completo descartadas.

La razón por la que el Zaragoza no quiere aceptar una oferta de cesión es que esa propuesta solo liberaría el salario del jugador, que no llega a 300.000 euros, pero no la amortización de los tres millones que ha pagado al Partizan de Belgrado por el fichaje del ariete. El primer pago fue el verano pasado de 1,5 y a distribuir en la amortización a efectos del límite salarial en los 5 años de contrato que firmó entonces y el segundo, por la misma cuantía, en la temporada pasada --el club dice que en noviembre y otras fuentes que se cerró en mayo-- y que hay que repartir en los cuatro años que le quedan de vínculo.

Así, en la amortización se van unos 675.000 euros y esa cantidad no se liberaría en un cesión salvo que el club de destino pagara por el préstamo. Bazdar, que tuvo minutos residuales ante el Sanse y media hora frente al Andorra, donde anotó un gran gol, el único del Zaragoza hasta ahora, no es un jugador primordial, absolutamente indiscutible, para Gabi y así lo ha dejado claro desde su llegada en marzo, pero su peso en el límite salarial sí lo es.

El futbolista, de innegable talento y condiciones, internacional absoluto con Bosnia, comenzó a gran nivel con Víctor de entrenador el curso pasado y después , tras una grave lesión musular, no dio tanto rendimiento, sobre todo con Ramírez y Gabi en el banquillo. El Rubin Kazan ofreció en torno a 2,5 millones por el delantero a finales de julio, pero el Zaragoza rechazó la oferta y esa vía de salida ya se agotó. Si sale, Bazdar lo hará traspasado, aunque no es fácil que eso se dé en la recta final del mercado, pese a que por su juventud y condiciones tiene muchos equipos pendientes de él.