El Real Zaragoza quiere a Pejiño

El Real Zaragoza ha iniciado este lunes las gestiones en busca del fichaje de Fran Pejiño, que podría convertir al extremo andaluz en nuevo jugador del conjunto aragonés. El futbolista, al que le resta un año de contrato con la UD Las Palmas, va a salir del club isleño, seguramente, a través de una rescisión y, en ese escenario, la opción del Zaragoza, que ya ha trasladado sus intenciones a la entidad canaria, cuenta con serias opciones de éxito.

Pejiño, de 29 años, cuenta con el interés de otros equipos de Segunda, pero el Zaragoza está bien colocado para hacerse con los servicios de un futbolista que cubriría la vacante dejada por la marcha de Aketxe a Malasia.

Con poca participación en la cesión al Elche el curso pasado, el atacante no ciuenta para Luis García, técnico de la UD Las Palmas, club en el que marcó 17 goles en tres temporadas. Jugador zurdo que suele jugar a banda cambiada, cuenta con un potente disparo y gran manejo de balón.