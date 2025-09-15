Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El Real Zaragoza pone corazón, pero no fútbol ante el Albacete y sigue sin ganar (0-0)

El VAR anuló un penalti y no dio validez a un gol de los de Gabi, que suman su primera portería a cero

Partido igualado entre Real Zaragoza y Albacete

Partido igualado entre Real Zaragoza y Albacete / Miguel Ángel Gracia

Mario Jiménez

Zaragoza

Vía: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas