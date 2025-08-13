El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya, que asume que no va a tener un papel protagonista esta temporada. El extremeño, al igual que Keidi Bare, no tienen intención de irse y por su cabeza, en estos momentos, solo pasa continuar en el Zaragoza, donde el albanés tiene dos años más de contrato. Moya, que renovó por uno más al cumplir la pasada campaña las condiciones establecidas en cuanto a partidos jugados, tiene, en todo caso, la puerta abierta de par en par para marcharse a otro equipo.

De este modo, el Zaragoza pretende hacer hueco en la plantilla para la futura incorporación de ese pivote defensivo pretendido que, salvo mayúsculo giro de los acontecimientos, no parece que vaya a ser Paul Akouokou, al que desde Francia se sitúa lejos del conjunto aragonés ante la negativa del marfileño a aceptar la oferta realizada por Txema Indias para recalar en el Zaragoza y salir de un Olympique de Lyon en el que no cuenta.

Así, con Francho y Guti con sitio fijo y con Keidi Bare, de nuevo lastrado por problemas físicos, empeñado en quedarse, el Zaragoza estudia ahora prescindir de Toni Moya, eso sí, a expensas de que el jugador encuentre acomodo en un destino de su agrado.

Mientras, la rodilla de Keidi Bare sigue dando problemas, una constante desde que el albanés llegó el pasado verano al Zaragoza. El golpe sufrido hace una semana en Tarazona le mantiene fuera de los entrenamientos, si bien el club asegura que el jugador evoluciona favorablemente de su lesión. No estará, en todo caso, en Anoeta para estrenar la Liga con un Zaragoza en el que apenas jugó la mitad de los 42 partidos del curso pasado por culpa de las lesiones.

Tampoco Toni Moya ha rendido en el Zaragoza de acuerdo a lo esperado cuando llegó, hace tres veranos, procedente del Alavés. El extremeño y eso que en cada una de las dos campañas que acumula en el conjunto aragonés ha alcanzado los 36 partidos disputados aunque el curso pasado apenas fue titular en 19 ocasiones, diez menos que en el anterior.