El uno a uno del Real Zaragoza. Paul Akouokou destaca en el empate ante el Albacete
El centrocampista dio orden y sostuvo la medular hasta que acabó agotado y fue el mejor del Zaragoza junto a Dani Gómez
Santiago Valero
El centrocampista costamarfileño, clave en sostener al equipo en la medular, fue el mejor zaragocista hasta que le duró la gasolina, aunque Dani Gómez, que se quedó sin marcar, repitió otra buena actuación. Adrián volvió a mostrarse solvente bajo palos y Guti destacó hasta que las molestias le hicieron pedir el cambio al descanso.
Adrián Rodríguez | 6 |
Asentado. El Albacete apenas le inquietó y cumplió en cada acción, bien en las salidas.
Francho Serrano | 5 |
Desigual. Mucho esfuerzo y despliegue en el lateral, no cerró bien 2 llegadas claras.
Insua | 5 |
Sobrio. Mantuvo bien el tipo atrás y dio solvencia y seguridad en la zaga.
Saidu | 6 |
Solvente. Su velocidad y potencia son una bendición atrás. Otro buen partido.
Pomares | 4 |
Irregular. Acabó roto en lo físico y acumuló otra vez pérdidas y menos aciertos.
Paul Akouokou | 7 |
Crecido. Hizo la raya, en lo táctico perfecto y sin errores con el balón. Agotado al final.
Guti | 6 |
Tocado. Dinámico y muy participativo, pidió el cambio al descanso por molestias.
Paulino | 5 |
Escaso. Rozó el gol en una falta y tuvo destellos, pero debe dar más en ataque.
Sebas Moyano | 4 |
Difuso. Apareció mucho, pero fue poco productivo, ralentizó mucho el juego.
Dani Gómez | 7 |
Incisivo. El que más incordió, con desmarques y movilidad, le faltó acertar en el remate.
Kenan Kodro | 4 |
Apagado. Apenas se le vio en su debut en el once, sin ritmo y desenchufado del juego.
También jugaron
Keidi Bare. | 5 | Intenso
Valery. | 3 | Flojo
Soberón. | 3 | Equivocado
Pau Sans. | 5 | Metido
J. Sebastián. | 4 | Relevo
