El Real Zaragoza hace oficial el traspaso de Calero a la Cultural

La salida de Iván Calero del Real Zaragoza ya es oficial. El club aragonés ha anunciado este domingo el traspaso (a coste cero más objetivos) del madrileño a la Cultura Leonesa, con el que rubrica un contrato para las tres próximas temporadas.

Calero, que ha perdonado parte del dinero que le reclamaba al Zaragoza en concepto de finiquito., se marcha tras haber completado solo una de las tres campañas que tenía contratadas y tras participar en 34 partidos de Liga y uno de Copa en los que repartió tres asistencias.

El defensa, que ya no viajó a Castellón, tuvo que volver el miércoles por la noche desde León, a donde se había desplazado por carretera con permiso del club para ser presentado el jueves y entrenar ya con la Cultural, por desavenencias económicas. El futbolista, que había sido designado uno de los capitanes de la plantilla, reclamaba al Zaragoza la nómina de agosto y una prima por partidos jugados. Finalmente, el acuerdo, como avanzó este diario, se cerró con la condonación de parte de esa cantidad que el futbolista reclamaba y la inclusión en la operación de la reserva para el Zaragoza de la reserva del porcentaje de una futura venta del lateral.

"Desde el club damos le damos las gracias por su profesionalidad, compañerismo y compromiso y le deseamos lo mejor en su futuro", expone el club en el comunicado de despedida.