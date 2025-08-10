El Real Zaragoza hace oficial el fichaje del portero Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés, ya es nuevo jugador del Real Zaragoza. El meta balear, de 24 años y con nacionalidad argentina, se convierte en el séptimo refuerzo del club aragonés para una portería en la que, como ya avanzó este diario, todo apunta a que no estará Poussin, que tiene la idea de salir. Adrián Rodríguez llegó este lunes a la capital aragonesa y está previsto que entrene el martes con sus nuevos compañeros.

Adrián, que el curso pasado disputó dos partidos con el Alavés en Primera División, es un cancerbero de 1,95 de altura que fue internacional en las categorías inferiores de la selección argentina y que llega cedido (tiene contrato con el Alavés hasta 2027) al Zaragoza en busca de los minutos que no le concede el Alavés, donde lleva toda su carrera desde que llegó, en la 2019-2020 procedente del Albacete. La cesión no contempla opción de compra.

El meta competirá por el puesto con otro portero más veterano que Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, sigue buscando una vez frustrado el objetivo principal, que era el murciano Andrés Fernández, que dio plantón a última para aceptar la oferta del Almería. No parece que este vaya a ser Guillermo Ochoa, a cuyo ofrecimiento el club aragonés todavía no ha respondido.

Nacido en Mallorca

Adrián Rodríguez, hijo de Ernesto Rodríguez, exjugador internacional español de voleibol, nació en Mallorca, a cuya cantera llegó a los 11 años. A los 13 fichó por el Real Madrid, donde permaneció durante su etapa formativa en las categorías cadete y juvenil para, en el verano de 2019, ser cedido al Albacete B desde el Castilla.

Tras una temporada en el conjunto manchego, Adrián fichó por el filial del Alavés en 2020 tras rescindir el contrato que le unía con el Real Madrid. Desde entonces, el portero, que es internacional sub-20 con Argentina, permanece en la entidad vitoriana, en cuyo filial debutó en la 20-21 y en el que ha completado notables actuaciones que le abrieron la puerta del primer equipo el curso pasado.

Fue en marzo cuando el balear debutó en la máxima categoría durante un encuentro que enfrentó al Alavés con el Villarreal en Mendizorroza. La expulsión de Sivera propició la entrada al campo de Adrián, que logró mantener su portería a cero y conservar el 1-0 con el que la escuadra vasca se impuso en un choque trascendental para la salvación. Su buena actuación y la sanción a Sivera le mantuvieron en la titularidad la jornada siguiente en Las Palmas (2-2).

Muy querido en un vestuario en el que el meta obtuvo mucho apoyo cuando, el año pasado, colaboró para ayudar a las víctimas de la DANA en Valencia, de donde es su pareja, Adrián, que no ha tenido minutos esta pretemporada en el Alavés a la sombra de Sivera y el recién llegado Raúl Fernández, busca en el Zaragoza los minutos y el protagonismo que, a sus 24 años, persigue en el fútbol profesional.

Para ello, deberá competir, en principio, con otro guardameta de distinto perfil (el club aragonés busca uno más veterano) ante la más que posible salida de Poussin, que no jugó el sábado contra el Huesca. Gabi justificó su ausencia en base a que «Obón estaba realizando una gran pretemporada y he querido verle en un partido de competición un poco más importante. Quedan muchas posiciones por reforzar, y la portería es una de ellas», indicó.