Suscripción

sport

Directos

El Real Zaragoza muestra todas sus debilidades defensivas y vuelve a caer frente al Andorra (1-3)

Los pirenaicos sentenciaron tras la expulsión de Pomares en el 60'. Ya con 10', Bazdar lo maquiló

El Real Zaragoza se estrena en el Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza se estrena en el Ibercaja Estadio / Jaime Galindo

Mario Jiménez

Zaragoza

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas