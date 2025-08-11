El Real Zaragoza llevará a cabo este miércoles la ofrenda a la Virgen del Pilar y la visita al ayuntamiento
La tradicional cita contará con el debut como primer capitán de Francho Serrano, que ejercerá de portavoz ante la Pilarica
Jorge Oto
El Real Zaragoza llevará a cabo este miércoles la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar y la visita al Ayuntamiento de Zaragoza previa al comienzo de cada temporada.
La cita, en la que Francho Serrano debutará como primer capitán, congrega a los futbolistas, miembros del cuerpo técnico y representantes del Consejo de Administración en un encuentro que, en primer lugar, se celebra en la Basílica del Pilar, donde el Real Zaragoza lleva a cabo la ofrenda a la Pilarica, a la que piden protección para la campaña para, posteriormente, dirigirse al ayuntamiento y ser recibidos por el equipo de Gobierno, si bien la alcaldesa Natalia Chueca no estará presente al encontrarse de vacaciones.
La representación del Real Zaragoza estará encabezada, previsiblemente, por el director general Fernando López.
