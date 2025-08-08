El Real Zaragoza se lanza a por el central del Alavés Nikola Maras

Nikola Maras es, en estos momentos, el central preferido por el Real Zaragoza para reforzar la maltrecha retaguardia del equipo aragonés. De hecho, Txema Indias, director deportivo de la entidad blanquilla, ha acometido ya una decidida ofensiva para hacerse con los servicios del jugador serbio, de 29 años, al que le restan dos años más de contrato con el Alavés, que no cuenta con él y que se estaría planteando, incluso, la rescisión de su contrato.

Maras, que el curso pasado militó en el Sporting, donde rindió a un buen nivel con su ficha compartida entre ambos clubs, encaja de lleno en lo que busca el Zaragoza. Central alto, con potente juego aéreo y poderoso en los duelos, el balcánico estaría llamado a liderar una zaga envuelta ahora en serios problemas ante la escasez de efectivos y las lesiones de Tachi, con rotura muscular en el cuádriceps, y de Kosa, operado del menisco, si bien es eslovaco no contaba y se le buscaba una cesión. Otras opciones, como el central francés Pablo Martínez, con el que, como publicó este diaro, ha habido contactos, se mantienen entre las posibles alternativas.

Pero el interés del Zaragoza, que necesita dos centrales, por Maras es fuerte, pero es el Alavés el que marca los tiempos. No anda sobrado de centrales el club vasco tras la marcha de Mouriño al Villarreal desde el Atlético de Madrid, y no quiere soltar a Maras hasta que llegue otro jugador en su puesto, si bien el serbio ya no tuvo miinutos en el último amistoso disputado ante el Huesca. En este sentido, el director deportivo del Alavés Sergio Fernández declaró tras el choque que "es verdad que, como hemos dicho a lo largo de todos estos meses, mientras el mercado está abierto estamos prestos y dispuestos tanto a las entradas como a las salidas y algún movimiento, de aquí a final de temporada, por supuesto que se va a producir".

Maras, que ya conoce el interés del Zaragoza, acumula más de 120 partidos en Segunda entre los jugados con Almería, Alavés, Levante, Rayo Vallecano y Sporting, donde participó el curso pasado en 27 encuentros (24 como titular). Cuenta en su palmarés con dos ascensos a Primera División con Almería y Alavés.