El Real Zaragoza insiste con Mathis Lachuer

Al principio del mercado de fichajes y como contó este diario ya se posicionó el Real Zaragoza en el fichaje de Mathis Lachuer, pivote y mediocentro de gran temporada en el Mirandés y que se encuentra sin equipo tras no renovar en el club jabato después de dos temporadas en Anduva. El futbolista ya avisó al conjunto aragonés y a otros de Segunda que le tantearon entonces que iba a apurar sus opciones de dar el salto a Primera, vía que no se ha producido y ahora, a trece días del cierre del mercado, el lunes 1 de septiembre, aunque él al ser agente libre puede firmar más tarde, ya se abre a seguir en la categoría de plata y el Zaragoza en los últimos días le ha vuelto a llamar, por lo que esa vía se ha reactivado, si bien no es fácil que se dé por la elevada competencia en la categoría de plata.

El club ha tenido en las últimas semanas a Paul Akouokou, pivote del Lyon, al gran objetivo para ese puesto, pero el futbolista ha rechazado la oferta de cesión, en la que el club galo pagaba la mayor parte del salario, y de momento es una vía muerta para Txema Indias. Así, Lachuer, pivote más dinámico, menos fuerte físicamente, pero mejor en la salida de balón, es una opción que gusta y mucho en el Zaragoza y los contactos se han retomado.

El Valladolid es el principal candidato para su fichaje, aunque ni mucho menos y como se ha asegurado ha logrado convencer ya al jugador. El Málaga y algún otro equipo más de Segunda, lo mismo que varios clubs franceses, quieren al centrocampista, que trabaja con un entrenador personal en Amiens, su localidad natal, desde que está sin equipo a la espera de cerrar su futuro. Su preferencia y la de su entorno es seguir en España.

Tras un primer curso con 25 partidos oficiales y solo 15 de titular, en el último y con el Mirandés disputando la final del playoff por el ascenso ante el Oviedo, opción que el cuadro jabato perdió en el Tartiere, Lachuer ha tenido un rendimiento excelso con Alessio Lisci en el banquillo, que se ha marchado a Osasuna. Con Lisci, en la pasada temporada, jugó 43 choques oficiales, 42 entre Liga y playoff, con 37 presencias en el once y dos goles y dos asistencias.

Lachuer llegó al Mirandés de la mano de Alfredo Merino, director deportivo jabato, en el verano de 2023 con la carta de libertad tras crecer y formarse en la academia del Amiens SC galo y no renovar su contrato. Firmó por dos años y es un mediocentro zurdo de 1,85 de altura con equilibrio y trabajo en la zona de contención, además de dar soluciones en la salida de balón. En el Amiens jugó como pivote, pero en el Mirandés de Lisci, con tres en el medio, lo hacía como centrocampista al ser Gorrotxa el encargado de dar equilibrio y junto a Reina.