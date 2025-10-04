El Real Zaragoza, frenado a faltas

No está siendo la parte de la creación y la generación de fútbol la más convincente del Real Zaragoza en este inicio de Liga. Más bien al contrario, pero al menos el conjunto de Gabi tiene algún asidero al que agarrarse y uno de ellos es que es el segundo equipo de la categoría de plata que en estas siete jornadas de Liga más faltas ha recibido por sus rivales. Hasta 122, solo superado por las 125 que suma Las Palmas, lo que da una media de más de 17 por partido (17,4) en este arranque saldado con una victoria, tres empates y tres derrotas para los zaragocistas, anclados en la zona de descenso. Mientras, en la otra cara de la moneda, en las faltas cometidas, el Zaragoza es el decimoquinto, con 93, y solo siete han hecho menos en una tabla que encabeza el Sanse, que lleva ya 139 sobre los rivales.

El Andorra, probablemente el equipo de mejor fútbol en lo que va de Liga y que roza las plazas de ascenso directo, con 111, y el Córdoba, rival el domingo en el Ibercaja Estadio, con 110, siguen en ese ranking, que cierra el Albacete, con solo 68 faltas recibidas en siete encuentros ligueros. El Sanse, con 24 que le hizo al Zaragoza en el estreno liguero, es el que más ha detenido el juego blanquillo, mientras que el Valladolid cometió 21. El Castellón, con solo 14, fue el que menos realizó sobre el fútbol de los de Gabi.

No demasiada posesión

Lo curioso del caso es que el Zaragoza no es de los equipos de Segunda que más posesión acumulan, honor que corresponde al rival de esta jornada de los de Gabi, ya que el conjunto de Iván Ania suma 57,7% de promedio, aunque su apuesta futbolística y por ser protagonista que tan bien le funcionó el curso pasado no le está dando los mismos réditos en esta campaña. Las Palmas (57,1%), Almería (55,1%), Castellón (54,3%) y Andorra (53,8%) son los que más balón tienen en Segunda, una tabla en la que el Zaragoza ocupa un discreto duodécimo lugar, con 50,2%, justo por delante del líder Deportivo, que no ha necesitado dominar la posesión global (49,8%) para firmar el mejor comienzo de esta Liga, con 15 puntos.

Sebas Moyano es el zaragocista que más faltas recibe, el segundo jugador que más en esta Liga, con 23, mientras que tras el atacante andaluz se sitúan Guti y Paulino, cada uno con 15 faltas recibidas, por las ocho de Dani Gómez.

Tampoco ha necesitado el Zaragoza tener el balón en demasía para sumar muchas faltas recibidas, lo que señala la intención del ataque zaragocista y el estilo directo que quiere Gabi, que tiene en Sebas Moyano al jugador más incisivo para los rivales y al que más necesitan frenar con faltas. Hasta 23 le han señalado los colegiados al extremo cordobés, que lógicamente es el jugador zaragocista que más amarillas provoca a los rivales. En la Liga, solo le supera el centrocampista de Las Palmas Lorenzo Amatucci, con 26.

Sebas Moyano, el único jugador del Zaragoza que ha sido tituar en todas las jornadas y el que más minutos suma, recibe más de tres faltas de media por partido, mientras que tras el atacante andaluz se sitúan Guti y Paulino, cada uno con 15 recibidas, por las ocho de Dani Gómez.

Pocos disparos recibidos

El Zaragoza, además de ese apartado de faltas recibidas, también sobresale en otro que remarca la buena capacidad defensiva de un equipo que en los cinco últimos choques solo ha encajado tres tantos, el que menos junto al Almería, teniendo en cuenta que en esa horquilla de duelos dejó la portería a cero ante el Albacete y frente al Mirandés, ya que es uno de los equipos que menos remates a puerta reciben, solo 71 en siete encuentros. El Castellón, con 69, y Las Palmas con 59, mejoran ese dato, en el que el peor es el Mirandés, con hasta 113 tiros que han enviado a su portería.

El Zaragoza, en lo que va de Liga, suma siete dianas encajadas, todas por Adrián Rodríguez en los seis partidos que tuvo, ya que Esteban Andrada dejó el marco limpio en su estreno en Vitoria la semana pasada. Así, solo tiene seis equipos que han encajado menos en todo el campeonato, mientras que el Albacete, con 16, es el que más tantos suma en su portería.

Vía: El Periódico de Aragón